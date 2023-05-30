萬里清潔隊整建 民眾不用遷墓

新北市萬里區清潔隊公告要將資收場收回，導致附近墓園需遷墓，且要求8月前遷離，民眾反彈。環保局長程大維說，考量民眾慎終追遠的習慣，已廢止遷墓公告，同意民眾不必遷墓。

萬里清潔隊要修改內部環境，把作業及辦公區結合一起，公告將一旁存在4、50年的墓園遷墓，並要求6月至8月內遷墓。議會昨業務質詢，市議員張錦豪說，很多民眾來陳情，認為萬里地廣人稀為何不能找其他地方，卻要叫民眾遷墓？

程大維說，萬里清潔隊臨靠馬路，資收場內環境不佳，因此提出要修整作業區，清查時發現有部分為墓地，因此公告遷葬；但後續接到地方民眾反映，希望在現有清潔隊範圍內採其他方案，不要遷葬。考量民眾慎終追遠的習慣，同意民眾不必遷墓。

環保局補充，為改善萬里區清潔隊的作業及備勤空間，將區隊所在國產署所有的公園用地變更為機關用地，其中部分用地有30門墓地，因設置在公墓外未有申請埋葬許可證，其中10門為空墓，環保局依殯葬管理條例規定，在2月6日公告，自行遷葬期間達半年，至8月底止。

環保局表示，經評估後，採納地方意見，廳舍重建將以減少擾動為原則，因此廢止遷葬公告，不進行遷墓，並重新檢討清潔隊的廳舍配置。