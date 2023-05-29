防瑪娃侵襲致淹水災情 新北完成抽查重點防汛列管案件
瑪娃颱風逼近，新北境內工程安全引發關注，新北副市長朱惕之今率隊赴大漢溪旁「新北樹林線城林大橋銜接環漢路替代道路新建工程」視察防汛整備情形。朱表示，颱風來臨前針對各工地臨時導水、安全圍籬固定及防溢座等加強檢視；工務局也說，重點防汛列管案件計有10件，已全數抽查完成。
新北捷運局「新北樹林線城林大橋銜接環漢路替代道路新建工程」位於大漢溪旁，新北市長侯友宜指示朱惕之在颱風來襲前率市府施工查核小組查核各工地防汛整備情形，預為因應可能來襲的颱風。
朱惕之表示，颱風來襲前各工地應針對臨時導水、安全圍籬固定及防溢座等部分加強檢視，務必就防汛事宜做好萬全準備，並強調「減災、防災重於救災」，呼籲各單位攜手合作，將天然災害造成的損害降至最低。
朱惕之指出，這次由工務局採購處統籌幕僚作業，會同水利局、消防局等機關共同組成防汛抽查小組，抽查高風險的在建工程，檢視其工區是否已依防颱防汛應變計畫加強防颱防汛準備措施，以避免造成災害或防汛缺口，導致淹水災情，危害人民生命財產。
工務局長祝惠美說明，經統計目前全府重點防汛列管案件計有「三鶯線捷運系統計畫統包工程」等10件，已於5月中上旬全數抽查完成，其中3個案件有缺失情形，均已改善完成。市府最近也抽查瑪娃颱風來襲前防汛情況，缺失部分都要求在當日改善完成。
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