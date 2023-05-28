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大巨蛋空照像騎馬機 這棟是掃地機器人 網：華國人美學

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北大巨蛋即將在年底試營運，粉專臉書「男人幫」最近在臉書以「都市規畫」為名，貼出一張信義區空拍照。圖／引用自粉專臉書
台北大巨蛋即將在年底試營運，粉專臉書「男人幫」最近在臉書以「都市規畫」為名，貼出一張信義區空拍照。圖／引用自粉專臉書

台北大巨蛋即將在年底試營運，粉專臉書「男人幫」最近在臉書以「都市規畫」為名，貼出一張信義區空拍照，包括大巨蛋、國父紀念館及噴水池、台北市議會等，粉專還特別用紅框標註各建築外觀像什麼？引發上萬網友按讚，也吸引數百網友留言。

粉專將大巨蛋空照圖標註像「騎馬機」，底下許多網友對於像「騎馬機」卻很有意見，不少網友留言表示「應該是馬桶」、「最上方是免治馬桶座吧」、「應該是馬桶(蓋)」。

另外，粉專也將國父紀念館框起來稱像「CPU」、還沒施工前的噴水池為「智慧型手機」，台北市議會則被框起來標註為「掃地機器人」，還有基隆路口一棟大樓為「麵包板」，不少網友也發問「什麼是麵包版？」還有網友特別去查維基百科，有網友說「麵包板，令人懷念的名詞」、「原來我住在麵包板裡...」。

也有網友對於議會像掃地機器人留言稱「太好笑了...」、「好想看掃地機開始出門運作的樣子」，至於國父紀念館屋頂像CPU？有網留言「CPU太舊，該換新了，難怪運作速度這麼慢。」

也有網友留言「台北市的市容真是越來越『復古』了」，有網友稱這是「華國人美學，還有台北火車站、台北市政府⋯⋯⋯等。」

免治馬桶 北市

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