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營建工地空汙噪音擾鄰 北市推科技化管理降陳情比率14%

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
噪音微型感測器偵測超標後，啟動警告訊息。圖／台北市環保局提供
噪音微型感測器偵測超標後，啟動警告訊息。圖／台北市環保局提供

北市人口與建築密集度高，年均逾4千處施工中營建工程，不少基地緊鄰民宅，空汙與噪音往往成為陳情案件最大宗，去年占比高達9成6。北市環保局推動營建工程科技化汙染管理，即時改善粉塵逸散和控制噪音量，去年陳情比率相較前年即下降14%，今年更輔導1處環評工地作為示範工地，盼業者加入行列，提升預警時效。

環保局2021年起推出營建工程科技化汙染管理，隔年4月26日修正發布「台北市推動宜居永續城市環境影響評估審議規範」，要求所有環評工程均須設置空氣汙染物、噪音即時連續監測設施、顯示看板，以及建立空氣品質、噪音超標預警與因應機制。

最新統計，北市已有34處環評或大型工地導入科技化汙染管理系統（空氣品質或噪音感測器）。環保局指出，去年營建工程總陳情案件數相較前年，陳情比率下降14%，顯見運用科技化管理，可有效改善工地空汙及噪音。

環保局表示，今年輔導北市1處環評工地，作為科技化汙染管理示範工地，即時監控、告警並自動啟動防制設備，立即改善空氣汙染排放粉塵逸散及控制噪音量。除了既有固定式空品及噪音感測器，再導入移動式空品及噪音感測器，即時監控掌握。

另增設連動式自動灑水抑制揚塵系統，在工地周圍裝設50處灑水噴頭，當空品監測數值達警戒值（PM10大於100μg/m3或PM2.5大於35μg/m3）時，系統立即啟動灑水設施抑制揚塵，可增加粉塵防制效率10至15%，同時縮短空汙應變處理時效。

環保局5月也舉辦全國首場智慧工地科技化汙染管理示範觀摩會，邀請營建業者臨場感受體驗，透過具體設置經驗及效益分享，進而提升其設置意願。善用智慧化管理設施，有助於稽查人員即時掌握汙染熱點，提升預警時效，彈性調整施工內容，以維護民眾生活環境品質。

北市環保局舉辦全國首場工地科技化汙染管理觀摩會，盼更多營建業者加入智慧化工地管理行列。圖／台北市環保局提供
北市環保局舉辦全國首場工地科技化汙染管理觀摩會，盼更多營建業者加入智慧化工地管理行列。圖／台北市環保局提供
空品微型感測器偵測超標後，啟動自動灑水系統。圖／台北市環保局提供
空品微型感測器偵測超標後，啟動自動灑水系統。圖／台北市環保局提供

噪音 北市 環評

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