淡水民生公園改造完工啟用 融入樹梅坑溪生態主題

淡水區民生公園由新北市議員鄭宇恩、蔡錦賢共同爭取經費，將代久遠且設施老舊大改造完工，公園分成三大部份，中間廣場是樹梅坑溪意象可作為滑車步道遊憩，一旁有兒童遊憩區以昆蟲造型的特色遊具及搭配藤蔓攀爬的盪鞦韆，也有適合長者運動的體健設施。

新北市議員鄭宇恩表示，過去民生公園為大竹圍地區少數的休憩公園環境，住宅人口密集，在長期使用下，公園內多數設施已老舊開始損壞且近期因地坪沉陷有積水問題與進出動線較為迂迴等情形，讓公園的整體形象顯得有些陳舊，且缺乏活力，新北市淡水區公所透過市府「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，在民生公園進行全面改善，以樹梅坑溪生態意象為主題。

新北市議員蔡錦賢表示，為了滿足年長者針對全身各部位的活動需求，公園也保留初期設置體健設施與棋盤石桌，提供民眾需求，同時將公園過於雜亂的植栽進行簡化，出入口動線調整，以提高公園的美感和開闊感，讓市民在這裡可以享受到自然、美麗和開心的氛圍。

淡水區長巫宗仁表示，感謝蔡錦賢議員、鄭宇恩議員協助經費爭取，民生里陳李明緣里長提供規劃建議，在新北市政府及立委、議員的支持下，讓淡水區公所能設計出結合樹梅坑溪意象的公園環境。

民生里長陳李明緣表示，相信通過這些改善措施，民生公園將成為一個更加完美的親子休閒場所，為大家帶來更加豐富多元的生活體驗。