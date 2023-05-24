蔡總統家的地也得徵收？蔣萬安內湖座談 里長抱怨有人擋開路

台北市長蔣萬安今天上午出席內湖里長座談，多位里長提案都與交通有關，除港都里長江水龍再度提案重建港墘橋，寶湖里長邱顯松也提案，規畫開通寶湖里民權東路6段180巷42弄末端，以銜接成功路二段，里長提案時提到，「內科交通牽一髮動全身，上下班內科附近哪裡不塞？市府不能因土地所有權人可能是建商而不做，即便這塊土地是總統蔡英文她家的，也不可以不徵收，對不對？」

蔣萬安當場回應，因這一塊土地徵收經費需4億7千多萬，會盡量將徵收排序往前，會請局處研究。

蔣萬安今天出席內湖區的市長與里長有約座談，第一案寶湖里長邱顯松提案，建議開通寶湖里民權東路6段180巷42弄末端，以銜接成功路二段，里長說，若開通可以紓解內科交通，也可以解決里內180巷塞車。

里長甚至當場說，早早可以做的事情，去年卻有某議員擋下來，不要講是誰大家都知道，明明可以成就一件美事，偏偏有些人不要政府做事，「不知道議員在擋什麼東西？希望議員支持，不要為了個人意見擋下可以就造紓解交通的建設」。

蔣萬安說，這個案子，里長過去也提過幾次，當然民國110年有透過平均地權基金預算支應，不過上次議會全數刪除，正因議會全數刪除，就必須等到114年才能再編列，另外，今天還有其他提案，大概有八、九案類似希望開闢道路，希望徵收。

蔣提到，以民權東路這一塊土地約僅180公尺，但經費就需要4億7千多萬元，北市交通局評估，若開闢對在地交通有幫助會研議，但現在編列問題也包括土地成本非常高，另外，本來就有道路開闢徵收排序，但現在不僅內湖，各區都有許多需要開闢的道路，會研議如何讓排序往前推動，會再請相關局處研議，先排到114年，下一年度預算概算也會整體評估，本案先列管3個月，再請區長回報里長進度。