快訊

股東誇張人龍攻占西門町！中鋼發紀念品「傘Q」 她排了1.5小時

優惠懶人包！TTE台北線上旅展 5星飯店自助餐券免千元、住宿券買1送1

台大生政見涉歧視引眾怒 哲學作家：不該為歧視者犧牲他人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內湖人行道成障礙賽？ 2.5公里內147個設施擋路

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市內湖區環山路一段至三段短短2.5公里人行道，卻有147個障礙物，且寬度不足，影響行人安全。圖／北市議員何孟樺辦公室提供
北市內湖區環山路一段至三段短短2.5公里人行道，卻有147個障礙物，且寬度不足，影響行人安全。圖／北市議員何孟樺辦公室提供

北市推動「人本交通」，還路於行人。不過近日有民眾投訴，內湖區環山路一段到三段，就有147個障礙物，平均每17公尺就會遇到一個阻礙，在地議員就批評是「內湖版人行地獄」。北市工務局回應，之後會和交通局合作並通盤討，會優先針對環山路上的學校周邊道路做改善。

北市議員何孟樺指出，內湖區光是環山路一到三段人行道障礙物就有147個，分別是86個路燈、22個電桿、33個號誌及5個電力設備，其中以環山路一、二段最為嚴重，不只是行人地獄，更是讓民眾在玩「障礙賽」。

何孟樺表示，環山路除了阻礙物多，人行道不連貫、規劃不善的情形也屢見不鮮，她舉例，麗山高中旁的環山路二段，原先人行道寬度很夠，但在離開校園後的路段卻瞬間變窄，甚至有電線桿直接擋在路中央。而環山路三段與內湖路二段103巷交叉口，實體人行道與標線型人行道並行，且標線型人行道遇到公車站就「斷頭」，人行道拓寬做半套。

目前台北市有1987條標線型人行道，何孟樺說，北市府評估可改為實體人行道的有10條，而2023年施作的僅有3條，不應每次都以個案處理，應對北市人行道環境進行全盤檢討，並優先處理實體與標線型並存的人行道拓寬。

對此，北市工務局長黃一平回應，有些標線型人行道與街道齊平，後面就是商家或住家，如果做實體人行道可能會影響到人員進出或貨物出入，他承諾，未來工務局會與交通局合作，如果有地點要轉換成實體人行道，將會優先評估高低差問題，並用路緣石、欄杆等實體區隔方式處理，同事排序施作地點。

至於環山路人行道障礙物，新工處長林昆虎表示，針對交通局列管學校，周遭通學步道路線未來將會優先改善，障礙物的部分會儘速與交通局合作全盤進行檢討。

北市內湖區環山路一段至三段短短2.5公里人行道，卻有147個障礙物，且寬度不足，影響行人安全。圖／北市議員何孟樺辦公室提供
北市內湖區環山路一段至三段短短2.5公里人行道，卻有147個障礙物，且寬度不足，影響行人安全。圖／北市議員何孟樺辦公室提供
北市內湖區環山路一段至三段短短2.5公里人行道，卻有147個障礙物，且寬度不足，影響行人安全。圖／北市議員何孟樺辦公室提供
北市內湖區環山路一段至三段短短2.5公里人行道，卻有147個障礙物，且寬度不足，影響行人安全。圖／北市議員何孟樺辦公室提供

人行道 北市 內湖

延伸閱讀

人行道擺交通錐挨批更難行 嘉市府：再調整擺設方式

獨／根除行人地獄 新北人行道全市大普查

汐止東勢街多彎狹窄不安全 路緣增反光導標

台中人行道曝三大問題 建設局：全面盤點改善

相關新聞

新北美術館步道變泥巴地 市民怒：孩子摔倒「撕心裂肺」哭

耗資達27億元的新北市美術館，原定去年4月完工開放，但遲至今日主體工程尚未完工、僅開放一期戶外園區，但施工品質引發安全疑...

閣揆肯定前瞻計畫長庚驛站 桃議員：這些問題還沒解決

桃園市議員孫韻璇今天中午在市議會總質詢指出，行政院長陳建仁16日到龜山區了解「長庚驛站」人行道無障礙、安全暢行人本環境改...

北市勞權基金修法今初審通過 訴訟補助不設限

北市府針對勞權基金自治條例修法，對於勞資訴訟補助，除了不當解雇、職災、關廠與其他重大爭議等4類外，再提修法草案納加班費、...

蔡總統家的地也得徵收？蔣萬安內湖座談 里長抱怨有人擋開路

台北市長蔣萬安今天上午出席內湖里長座談，多位里長提案都與交通有關，除港都里長江水龍再度提案重建港墘橋，寶湖里長邱顯松也提...

北市內湖環山路人行道有147障礙物 蔣萬安：一定會改善通行環境

台北市長蔣萬安上任推動人本交通，不過民進黨議員何孟樺指出，台北市光內湖區環山路一到三段人行道就有147個障礙物，平均每1...

聯醫和平院區是海砂屋 北市議員直呼西寧國宅2.0版

台北市聯合醫院和平院區兩度擔任防疫專責醫院，地方5月中旬發聲盼卸重責，引起各界關注。該院區醫療大樓為北市府列管海砂屋，北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦