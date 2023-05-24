內湖人行道成障礙賽？ 2.5公里內147個設施擋路

北市推動「人本交通」，還路於行人。不過近日有民眾投訴，內湖區環山路一段到三段，就有147個障礙物，平均每17公尺就會遇到一個阻礙，在地議員就批評是「內湖版人行地獄」。北市工務局回應，之後會和交通局合作並通盤討，會優先針對環山路上的學校周邊道路做改善。

北市議員何孟樺指出，內湖區光是環山路一到三段人行道障礙物就有147個，分別是86個路燈、22個電桿、33個號誌及5個電力設備，其中以環山路一、二段最為嚴重，不只是行人地獄，更是讓民眾在玩「障礙賽」。

何孟樺表示，環山路除了阻礙物多，人行道不連貫、規劃不善的情形也屢見不鮮，她舉例，麗山高中旁的環山路二段，原先人行道寬度很夠，但在離開校園後的路段卻瞬間變窄，甚至有電線桿直接擋在路中央。而環山路三段與內湖路二段103巷交叉口，實體人行道與標線型人行道並行，且標線型人行道遇到公車站就「斷頭」，人行道拓寬做半套。

目前台北市有1987條標線型人行道，何孟樺說，北市府評估可改為實體人行道的有10條，而2023年施作的僅有3條，不應每次都以個案處理，應對北市人行道環境進行全盤檢討，並優先處理實體與標線型並存的人行道拓寬。

對此，北市工務局長黃一平回應，有些標線型人行道與街道齊平，後面就是商家或住家，如果做實體人行道可能會影響到人員進出或貨物出入，他承諾，未來工務局會與交通局合作，如果有地點要轉換成實體人行道，將會優先評估高低差問題，並用路緣石、欄杆等實體區隔方式處理，同事排序施作地點。