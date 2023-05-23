淡水鄧公里開心農場2.0 變身小花園增添歇腳亭

新北市淡水區鄧公里有一處開心農場，里長邱美津將這一片綠美化菜園，升級成2.0版，增加許多美化設施，今年特增加用石砌工法，增加水土保持穩定地質，並且增加一座歇腳亭還有許多植栽花朵，讓這一座花園更美麗。

鄧公里長邱美津表示，鄧公里能夠運用的空間並不多，過去鄧公里志義工團隊多年來，秉持空間充分利用信念，在閒置邊坡種植原生種植物，或將廢棄物棄置點改造為農園、果園兼具的開心農場，鄧公里也落實循環再利用精神，在開心農場周邊各式環境布置裝飾都是以廢棄物再製而成。

鄧公里以卡通人物「小小兵」為主題，將廢棄廚餘桶、輪胎等材料變身為環保裝置藝術，與環境高度融合且非常具有環境教育意義，如今不僅成為里內熱門打卡景點，也成功營造出鄧公里的獨有環保特點。

里長邱美津也希望，透過將開心農場進行升級，打造更好的里休憩環境，讓里環境越變越好，不僅是美化市容環境，還可以成為里內的觀光小景點。