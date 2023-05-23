還沒颱風樹倒成這樣還有女騎士受傷 北市議員：淺根樹不耐強風

北市昨晚遭逢大雷雨，樹倒15棵，台北市議員洪婉臻下午質詢指出，昨天風速未達輕颱8級風標準，樹就倒成這樣，批北市綠化做表面工夫，很多不適合的淺根或易倒的樹，遇到大風大雨容易倒，造成民眾生命受到危害。針對淺根或易倒的樹以榕樹居多，公園處表示，淺根樹種未來不會再種，一個月內會完成評估報告。

台北市昨晚因強風大雨，接連於松山區、北投區發生2件路樹倒塌事件，數輛汽車被砸中，還造成1名女騎士受傷送醫。另外，昨天在光復北路、延壽路口壓傷民眾的樹種是菩提樹，洪婉臻表示，基本上就是北市的淺根樹種不耐強風所造成。

洪婉臻批評，昨晚風速未達輕度颱風(8級陣風)標準，都還沒颱風就倒成這樣，台北市的綠化政策一開始因求快只做表面工夫，很多不適合的淺根或易倒樹種，只因生長快速就被選擇栽種，表面看似快速推廣綠化，但只要風強雨大就來容易倒，樹枝也容易被吹斷。

洪婉臻說，台北市公園處汰換淺根樹種速度過慢，目前台北市行道樹數種，仍存在超過半數不適合作為行道樹的樹種，例如榕樹的數量高達近1.2萬株，是目前行道樹中種類最多的樹種，其他像台灣欒樹6705棵，荔枝椿象喜附在台灣欒樹上，而白千層4770棵也易造成過敏，這些不適合作為行道樹的樹種，大量存在於台北市人行道。

北市公園處長黃淑如表示，昨晚共倒了15棵樹，其中公園處維管的路樹傾倒4棵，社區或國有的私樹傾倒11棵。對於樹種的問題，因這些樹是早期種的，現在已經不再種，對於樹種和移植，一個月內會提評估報告。