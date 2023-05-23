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新北增設智慧化裝卸貨格位 停車周轉率翻倍

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市交通局從20222年4月開始增設智慧化裝卸貨格位，至今已服務超過23萬輛次，周轉率提升至6.42。圖／新北市交通局提供
新北市交通局從20222年4月開始增設智慧化裝卸貨格位，至今已服務超過23萬輛次，周轉率提升至6.42。圖／新北市交通局提供

新北市交通局從2022年4月開始增設智慧化裝卸貨格位，至今已服務超過23萬輛次，周轉率提升至6.42，滿足卸貨司機的停車需求。新北市交通局表示，如果效果良好，未來如有新增卸貨格需求，還會繼續評估裝設智慧化服務。民代認為智慧管理是趨勢，未來將持續監督市府使用狀況。

交通局長鍾鳴時表示，為提供給貨運司機裝卸貨使用，更好找到車位，新北市路邊規劃裝卸貨專用的停車格；而因應物流業快速成長，卸貨司機停車周轉需求增加，交通局自2022年4月起陸續於93條路段、206格裝卸貨格位導入智慧化服務，利用車牌偵測功能實施無紙化收費，搭配累進費率計費，迄今已服務超過23萬車輛次使用，周轉率更由3.02提升至6.42。

交通局停運科長許芫綺表示，裝卸貨車格導入智慧化服務，可提供24小時空位資訊，貨運司機可以利用路邊停車即時空位查詢服務快速找到停車位，讓貨運物流更便利。

交通局表示，路邊停車格將從人工收費逐漸朝向智慧路側設備無紙化開單管理，提醒民眾可多利用手機下載行動支付APP（Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、橘子支付、一卡通、萬付通及遠傳friDay理財+）繳納路邊停車費，不僅省時又方便，更響應環保愛地球。

新北市議員江怡臻表示，交通運用智慧化管理是趨勢，也獲得不錯的滿意度，不僅採用無紙化收費，也可以輔助科技執法，非常貼近環保、人本、公平分享理念，特別是新北運用在家長校園接送上，讓停車位更有效運用，也讓上下學更安全方便，未來將持續督促交通局運用智慧化管理停車。

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