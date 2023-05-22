銀髮活動苦無據點 石門尖鹿里盼能新建銀髮據點

石門區尖鹿里銀髮據點在石門國小裡，因考慮到學生的受教權與校園安全，要辦理銀髮活動盡量選擇學生的課餘時間，讓長者不便，因此里長邱朝欉想要另尋據點，希望透過會勘希望能夠找到適合的位置或是透過新建工程，找到銀髮活動的容身之所。

尖鹿里長邱朝欉指出，其實不只是銀髮活動，更加還有韌性防災社區等多單位、多功能據點都無處可去，而先前已經多次在既有建築中尋找適合據點，但不是地目不符合就是不適合長輩的出入，為此也尋找到台二線旁的一處國產署空地，希望能夠透過新建的方式，建構一間多功能的建物，來解決銀髮據點與石門多個單位無處可去的難題。

在會勘中，集合立委辦公室、國產署、北觀處、民政局、城鄉局等多個單位一起來商討是否可行，會勘決議由公所提出若是要新建工程，要提供建物的空間設計、配置具體規劃與財務計畫等，給市府核定，後續也將送往內政部都市計畫委員會進行參考審議。