參選人再批變賣板橋社宅 新北城鄉局：活在多重宇宙？

新北板橋民權段社宅是否遭變賣因近期選舉再成話題，新北城鄉局澄清，目前已第一波招租，說變賣的參選人活在多重宇宙，應正視高房價問題，而非誣指社宅遭變賣；新北今年底就將有1.1萬戶社宅，未來更可達4.5萬戶以上，另還規畫多處位於整開區，亟待中央核定才能推動。

板橋民權段公辦都更案「來青」在去年選舉就遭民進黨攻擊市府有意變賣分回的社宅戶數；如今總統及立委大選到來，綠營立委參選人再批市長侯友宜高價變賣社宅用地，沒資格講高房價害年輕人，引發討論。

城鄉局澄清，板橋民權段分回的社宅第一波已招租，但到現在還有參選人在說變賣，到底是活在哪個多重宇宙？市府已基於事實多次澄清，這僅是錯誤解讀審計處的決算報告，目前市府第一波優先提供48戶供有需要民眾申請，正在招租就是事實。

城鄉局批評，目前還有參選人為了自己的政治聲量，不斷惡意操作社宅議題，持續跳針誣指板橋民權段分回社宅遭變賣。不過市府會持續基於事實澄清，導正視聽。

城鄉局強調，新北今年底將有1.1萬戶社會住宅，未來持續透過公有地都更分回、容積獎勵、多元社福及都市計畫整體開發等方式，將可興辦4.5萬戶以上住宅，不過蘆南蘆北、土城彈藥庫、土城暫緩發展區、中和灰磘等整開區都還亟待中央核定，才能盡速推動社宅。

城鄉局還說，新北除興建社宅，也有租金補貼、包租代管、跨世代共居等方案，讓青年在高房價時代受到照顧，呼籲參選人應該正視高房價問題，而非誣指社宅遭變賣，難道參選人也認同副總統賴清德近期說的「房價正在降」？