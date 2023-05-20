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金山青年活動中心將熄燈恐衝擊觀光 新北：持續與中央溝通

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
金山青年活動中心過去是金山區辦活動的地點。圖／新北市議員白珮茹提供
金山青年活動中心過去是金山區辦活動的地點。圖／新北市議員白珮茹提供

救國團金山青年活動中心從民國49年營運，至今已超過60年頭，日前宣布在6月30日結束營業。地方認為，該處若閒置荒廢，不僅市府少收近千萬的租金，也憂心連帶影響金山地區的觀光，新北市財政局表示，目前不斷與國產署溝通協調。

金山青年活動中心走過半世紀的滄桑歲月，曾是很多4到7年級校外教學或露營的共同回憶。日前宣布畫下休止符，6月30日結束營業，讓不少人扼腕嘆息，也分享曾經在此有過許多美好回應。

新北市議員白珮茹認為，金山青年活動中心在今年三月被判定為不當黨產，目前活動中心建築物屬於國有財產局所有，以民間契約形容，新北市府是房東，國產署是房客，卻不願意付租金給新北，她估算市府一年至少損失千萬租金。

白珮茹批評，這根本就是強占土地，且金山青年活動中心位處偏僻，後面是墳墓跟海邊，若是閒置荒廢成為蚊子館，不僅是浪費這塊地，也是會對觀光造成影響，這些損失最後還是由民眾承擔。

財政局表示，救國團原本就營運困難，已在苦撐，但因黨產會委託國產署要向救國團收取租金，這也是壓垮駱駝的最後一根稻草。對市府來說，這塊土地是新北的生財器具之一，如今被黨產會收回，也沒有要付租金，造成新北無法有效開發。

財政局表示，原本的契約指出，明年底契約到期後，地上建築物會無償贈與新北市政府，目前也一直不斷與國產署溝通爭取，也已發文給中央。

金山青年活動中心將於6月30日結束營業。圖／新北市議員白珮茹提供
金山青年活動中心將於6月30日結束營業。圖／新北市議員白珮茹提供

金山 黨產會

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