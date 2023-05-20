桃北北基票證過關7月上路月票預售中 桃竹竹、苗票送審

桃園市政府交通局今天上午表示，交通部公路總局昨天召開「基北北桃公共運輸定期票」審查會議，經與會委員詢答及審查後原則通過計畫內容，基北北桃將依計畫內容及期程辦理後續作業，並於7月1日上路實施。

交通局指出，目前除了籌備定期票上路實施的前置作業包括驗票機票證修改及測試、票卡印製與規畫販售通路，也會設計懶人包讓民眾盡早了解定期票使用規定。

交通局長張新福說，7月定期票上路後，對擁有定期票的民眾來說，各運具間即無票價差異，交通局此刻正規劃往機場捷運站或火車站的試辦公車路線，以較短路徑的方式將民眾送往機場捷運站、火車站後，再轉乘前往雙北，不但提升運輸效率，也可帶動機捷運量成長。

張新福表示，桃園市為北台七縣市中心的城市，「桃竹竹苗」、「桃竹竹」生活圈定期票的部分，也已經向公路總局提送申請書，等公總辦理審查作業後，可望能陸續上路，讓桃園往南的通勤族也可享有定期票優惠，預期這三種定期票販售後，藉由價格誘因吸引私人運具族群使用大眾運輸工具通勤，不但促進本市公共運輸發展，也讓跨縣市的公共運輸服務有更多共同合作的機會。

交通局表示，為節省通勤族荷包，市政府為「基北北桃」、「桃竹竹苗」兩大生活圈推出不同金額的定期票，「基北北桃」1200元，往南「桃竹竹」799元、「桃竹竹苗」1200元，3種月票方案經估算「基北北桃」生活圈定期票，4個市政府總計約需102.46億元的補助款，扣除交通部補助款，桃園市約需負擔6.55億元。

另外，「桃竹竹」、「桃竹竹苗」生活圈定期票，特別將機場捷運A7體大至A22中壢環北路站，共16站也納入使用範圍，經估算4縣市如果能爭取中央約5億元補助，桃園市每年約需負擔1900萬元，目前正與票卡公司、運輸業者確認相關細節，等中央審定及軟體開發完成後正式上路。

交通局指出，悠遊卡公司18日已經開放民眾預購基北北桃生活圈定期票「TPASS悠遊卡」，四大超商及博客來官網限量預購TPASS通勤月票卡，預計6月15日可取貨，取貨後依操作完成相關登錄設定作業即可使用；實際預售地點、取貨時間等資訊請以悠遊卡公司公告為準。

首波預購「TPASS悠遊卡」或持新一代的超級悠遊卡SuperCard的民眾，6月15日起即可透過悠遊付Easy Wallet App，在手機線上購買通勤月票，不用跑到指定販售地點，在家可完成輕鬆完成月票的購買及續購。其它利用既有悠遊卡普通卡、學生卡、聯名卡的民眾，6月15日起可先在超商完成加值後，至人工售票櫃台（基北北桃境內台鐵車站、台北捷運、桃園捷運各站服務窗口設定），或自動加值機（國光客運場站基隆站、台北轉運站、南港轉運站、板橋站、桃園機場站、中壢站)設定購買通勤月票。提醒民眾，敬老卡及愛心卡等優惠票種不能設定購買通勤月票，首波由悠遊卡公司先行啟動，未來其他票證公司將陸續加入定期票行列。