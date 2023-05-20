大巨蛋開幕前辦2次大型活動 議員：試營運1.5萬人太少

大巨蛋目前主體建築已完成，已申報竣工完成勘驗，目前正改善缺失。北市交通局日前向議會報告大巨蛋營運交通規畫，另大巨蛋開幕前將辦理2次大型活動試營運，包括亞洲盃棒球賽，人潮規模不超過1.5萬人，時間預定在12月。不過議員認為壓力測試僅1.5萬人太少；市府則表示，未來辦演唱會有4萬人的問題，陸續會有不同規模的試營運。

大巨蛋依規定，2萬人以上活動須提交維計畫，分為2萬、3萬及4萬等三種方案，於主要路口、10處停車場出入口、臨停區及大客車上下客區配置指揮人員交通疏導，初估散場時間集中在離峰21時30分至22時30分，與常態交通尖峰

時間錯開。另外，大巨蛋開幕前將辦理2次大型活動試營運，初次人潮規模不超過1萬5千人，滾動式檢討交通疏運措施。

議員秦慧珠質疑，市府規定2萬人要提交維計畫，但年底試營運卻降低人數到1.5萬人，人數太少，市府自己規定2萬人要提交維計畫，試營運卻降低人數到1.5萬人， 而且大巨蛋是一座園區，有百貨公司、商辦、影城、飯店，什麼時候試營運開幕？

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，大巨蛋投資執行計畫書中，活動初次不超過1.5萬人，活動也共分4種階段，小型活動 1.5至2萬人；中小型是2.5萬至3萬；中型3.5萬，以上是大型。計畫書中初次是1.5萬，是希望辦先1萬人左右，大巨蛋場館最多容納4萬人，不希望第一次就辦4萬人大型活動，要逐步漸進。至於2萬人，交通局辦交維計畫，是長期性的做法。

另外，契約規定拿到使照3個月內啟動營運，營運的規模其實可以談，12月辦首場棒球比賽，在正式比賽之前，也會找2個球隊先來場地打一打測試，包括人工草皮、燈光、椅子會不會吃球等，會是沒有觀眾的，改善設備，有觀眾進場的，進場不是問題，重點是散場井然有序離場。

大巨蛋預計12月試營運，明年6月是影城和辦公大樓營運，後年6月是商場、旅館。陳世浩表示，這是目前遠雄初步預定地期程。議員也要求，大巨蛋辦活動，市府前3個月就要跟遠雄索取至少前1個月活動，人數多少要掌控，才能和交通局、民政局的里辦協調溝通。