地方憂105市道再不動工會衝擊交通 新北：已在爭取預算

銜接新北市林口、八里的105縣道，現況路幅不足，且車流量多。新北市新工處原本預計今年要蓋高架橋，但去年底提出專案申請中央經費，至今仍無下文。地方認為，淡江大橋預計再1年多就完工，若105縣道工程遲遲不動工，會對八里端交通造成影響。新工處表示，目前同步取得用地及爭取中央經費支持。

105市道往北可銜接台64線、台61線及台15線，往南可聯絡國道1號及機場捷運林口站，105市道現況蜿蜒崎嶇、寬度不足，車輛爭道容易發生危險。

新工處表示，為改善行車環境，並克服兩地將近200公尺的高程差，及順應地勢環境，減少對生態環境破壞，將建設高架橋梁與雙環橋，採雙向4車道配置，路線全長約2.46公里，工程起點於長坑國小南側，終點止於林口高爾夫球場北端。

新北市無黨籍議員蔡錦賢指出，工務局去年底就已經提出專案到中央申請經費，但如今預算還不知道在哪，既然中央預算還沒下來，新北就要趕快分階段編預算執行，不要等預算到位才要做。

蔡錦賢也說，淡江大橋再1年多就完工通車，105市道應該也要盡快動工，若只有淡江大橋完工，車流都會塞在八里端，另外建設105市道也需要徵收地，這部分也要同步推動。

新工處表示，考量近年林口新市鎮快速發展、林口工一工業區即將完工、台北港特定區持續發展，但串連林口、八里的105市道，目前路幅僅7至10公尺，多處連續彎道為髮夾彎，平均縱坡達11%，影響行車安全，工程完工後，可解決現況陡坡及連續彎道問題，以優化林口及八里間通勤及運輸路網。