民團籲興辦社宅不能後退 北市府：逐步邁進無懈怠

社會住宅推動聯盟等團體今在北市府大門前，舉行「興辦社宅，不能後退！蔣市府社宅政策初步體檢記者會」，要求蔣信守承諾興辦社宅、不能退縮，並提出7000戶的具體規劃。都發局回應，蔣市長已經公開說明，現任市府團隊會透過多元方式興辦社會住宅，持續往5萬戶的目標逐步邁進，市府目前朝既定政策目標執行各項政策任務，並無任何懈怠。

都發局表示，市長上任後即積極研議各項精進措施，透過盤整老舊、閒置公有房地推動公辦都市更新取得社宅，鼓勵民間更新開發捐贈提供社會住宅。目前市府盤點社宅已包含TOD捐贈，未來會持續把關，確保容積獎勵具有對應的公益性及公共性。

都發局回應，北市土地資源經過歷任市長的盤點，加上中央亦盤點大型公有土地興辦，數量累積約3萬5400多戶。蔣市長上任後，可盤點的素地已非常稀少，因此目前盤點出具有規劃潛力的基地都需要運用各種興辦方式累加，搭配公辦都更、協調現今使用的機關搬遷、都計變更回饋等開發程序，以及鼓勵民間投資開發，這些都需與地方溝通、取得規劃共識才可順利推動。