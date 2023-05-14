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北捷iTake智取櫃 遭疑成效不佳

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北捷與民間合作在18個捷運站設iTake智取櫃，讓民眾網路下單、到站取貨。記者林佳彣／攝影
北捷與民間合作在18個捷運站設iTake智取櫃，讓民眾網路下單、到站取貨。記者林佳彣／攝影

北捷運本業虧損，近年積極透過附屬事業及業外收入補足，與民間合作在18個捷運站設21台iTake智取櫃，採「線上訂，車站取」的新創模式，但議員發現，近3個月營收僅6630元，成效待加強。北捷說，民眾尚在熟悉，且宅配到府及超商取貨競爭，將持續協助行銷宣傳、輔導廠商規劃優惠活動。

北捷推「運輸創新合作計畫」，公開徵求民間提案，以捷運系統為場域發展新型態服務、產品或商業模式。其中，iTake智取服務為廠商提案、北捷提供場域，雙方簽訂合作協議書，自2021年9月至今年10月，共26個月；此為概念驗證性質，廠商自行負擔建置與營運成本，北捷收取租金（每3個月營收分潤20%）。

業者在北市捷運市政府站、台北101／世貿站等18站設21座iTake智取櫃，「線上訂，車站取」讓民眾在特定網站購物，可選擇設有智取櫃的捷運站取貨。

議員許家蓓指出，北捷去年獲得分潤5萬6165元，以此推算年營收逾28萬元，21台智取櫃平均月營收2.3萬多元、一台月入約1000元，而去年11月至今年1月，北捷分潤1326元，推算21台智取櫃平均月營收2210元、一台僅收入105元。

她認為，iTake立意良善、相當便民，執行狀況卻有待加強。雖然可下單網站至少有2個，但不容易找到，使民眾難以使用、營收也不高。尤其此為北捷主動徵求民間提案，以合作互惠為目標，智取櫃也印有「台北捷運」字眼，要求北捷追蹤、與廠商研議如何吸引民眾來使用，「要做就做到好，不要曇花一現、草草收場。」

北捷總經理黃清信回應，新型態的數位商業服務百家爭鳴，北捷有人流與場域，鼓勵新創團隊可以來商業服務、蒐集消費者行為。

北捷說，從營運經驗觀察，民眾尚在熟悉「線上訂，車站取」模式，且面臨宅配到府及超商取貨競爭，會持續協助行銷宣傳，並輔導廠商規劃優惠活動，以吸引民眾使用。

北捷指出，今年第一季本業雖虧損5.02億元，加上廣告、販賣店、地下街、停車場等附業及業外收入賺6.04億元，獲利1.02億元。

北捷 捷運 取貨

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