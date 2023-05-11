台北捷運公布最新緊急狀況應對SOP 加強巡檢、工地宣導

台中捷運昨發生10傷1死的重大事故，台北捷運立刻檢討SOP，今天下午公布最新流程。文湖線部分，北捷表示，若前方軌道有異物入侵且危及系統安全，月台列車不得離站，站間列車也應立即停車，隨車人員或站務人員可立刻阻擋車門、按緊急斷電鈕或列車內緊急逃生把手，優先阻止列車出發後，再回報行控中心。

在中捷事故發生後，北捷檢討現行SOP，今天下午公布更新後的處置流程，加強沿線巡檢、工地宣導。文湖線部分，如前方軌道有異物侵入且危及系統安全時，月台列車不得離站，站間列車應立即緊急停車。

台北捷運表示，車站人員或隨車人員可以立即阻擋車門或月台門關閉、按下緊急斷電鈕切斷電力或是按壓列車內緊急逃生把手，優先阻止列車出發後回報行控中心；行控中心獲知軌道掉落物影響行車安全時，將立即按下緊急斷電鈕，切斷全線軌道電力。

在高運量路線部分，台北捷運指出，司機員發現前方有軌道掉落物或影響行車安全情形，月台上列車暫停離站，行進間應立即按下緊急停車按鈕停車，並回報行控中心。

北捷說，行控中心獲知軌道掉落物影響行車安全時，無線電通知相關區段司機員緊急停車，並立即切斷軌道電力。若第一時間無法確認地點，無線電通知全線司機員緊急停車，並切斷全線軌道電力。

另外，台北捷運沿線設有圍籬及隔音牆設備，車站皆設有月台門，降低異物入侵風險。全自動的無人駕駛捷運均有軌道偵測異物系統，包括障礙物偵障桿及偵測開關，依照車輛功能設計，若碰觸到軌道上有異物，即會立即啟動自趨安全保護自動停車；行控中心會進行檢視確認，通知相關車站人員處理，確認排除後隨即恢復行駛。

台北捷運表示，文湖線列車旅客如發現軌道有障礙物，可透過緊急對講機通報行控中心，行控中心收到旅客緊急對講機告知軌道有障礙物危及系統安全，會立即按下緊急斷電鈕切斷全線軌道電力。

北捷說，未來也評估於月台增設緊急停車按鈕，供旅客或值班人員緊急使用，暫停列車進出車站；至於是否加裝遠距離自動辨識偵測裝置，後續將評估研議。