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台灣燈會亮點 新住民燈區7作品讓人驚艷

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導
移民署署長鐘景琨（右）與台北市政府民政局副局長許敏娟（左）合照。記者邱奕能／翻攝
移民署署長鐘景琨（右）與台北市政府民政局副局長許敏娟（左）合照。記者邱奕能／翻攝

今年台灣燈會在台北登場，新住民發展基金補助台北市府，在燈會設置「新住民燈區」；7組作品中都與新住民生活有關，移民署長鐘景琨與新住民發展基金委員等10人，昨天特別前往松山文創園區欣賞，眾人直說作品吸睛、令人驚艷，邀民眾一起來觀賞。

這7組作品包括「星空下的我們」、「記憶之河」、「我們在這」、「人人 Hito Bito」及「種下台北味道」等 。有別以往，這次作品特別邀請新住民，透過參與式對話、研習營及工作坊等，在精心共同討論後製作。

其中「我們在這」燈組是由藝術家王文志，和新住民分享彼此面對新環境的心情創作而成；作品以竹材編織的概念，象徵面對生活上的挑戰，新住民總以堅定的心志，抵抗各種風風雨雨，社會包容的力量，總能讓人安然面對。

鐘景琨表示，作品的背後都是創作者，想對台灣民眾傳達對這塊土地的認同，落地生根的故事，象徵不同文化，彼此照護。

移民署說，為了迎接各地遊客，市府規劃培訓30名新住民及其子女擔任多語導覽人員，也提供「2023 台灣燈會在台北」多國語導覽解說 Line 官方帳號。

移民署署長鐘景琨（右5）、台北市政府民政局副局長許敏娟（左5）以及新住民發展基金委員參觀燈區。記者邱奕能／翻攝
移民署署長鐘景琨（右5）、台北市政府民政局副局長許敏娟（左5）以及新住民發展基金委員參觀燈區。記者邱奕能／翻攝

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