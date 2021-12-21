新北歡樂耶誕城隱藏彩蛋 就在環狀線燈區

新北歡樂耶誕城今年以「樂高」為主題，新北觀旅局長蔣志薇表示，從12月3日開城以來，吸引許多遊客前來朝聖，環狀線燈區更有隱藏版的樂高藝術裝置「冬季列車站」，是耶誕城期間限定，讓眾多樂高迷感到興奮不已。

蔣志薇說明，今年在環狀線板橋站南廣場打造「冬季列車站」，有如放大版的樂高「冬季村莊火車站」套組，是今年耶誕城樂高藝術裝置的隱藏彩蛋，被白雪覆蓋的火車站，裝飾著古典歐風鐘樓，在溫暖黃光路燈映照下，瀰漫浪漫的異國情懷。車站還有售票櫃檯，為來往的旅客服務，一旁的清潔員正辛勤工作，樂高人偶也正準備寄出耶誕祝福，可愛樂高彩蛋場景，再次驚艷樂高迷。

「冬季村莊火車站」旁圍繞著綠意盎然的耶誕樹，營造出耶誕的節日氣氛，搭配透明澄黃和晶瑩剔透的燈飾，讓民眾走入暖意溫馨的璀璨森林，感受嶄新的夢幻體驗，燈區形塑出的冬夜浪漫氛圍，也打造出新北的時尚新風貌。