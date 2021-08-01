台北市立動物園開放預約入園 每日上限3600人

台北市立動物園上午自三級警戒封園77天後重開放，提供先前線上預約的民眾入園參觀，每日入園上限3600人，分上、下午時段各1800人，入園人流管控每小時不超過600人為原則。

台北市立動物園一早就有預約民眾排隊準備入園，工作人員一一確認是否預約，並統計入園人數，要求民眾實聯制、量測體溫、消毒後才能購票入園。

為落實防疫措施園方表示，室外同樣是全程佩戴口罩、保持社交距離、禁止飲食，而室內空間及可能與易感動物近距離接觸的區域，以及販賣站、餐廳、娃娃車租借及置物櫃皆不開放。而遊園列車載運量原則減半、梅花座，但家人可同坐在一起搭乘遊園。