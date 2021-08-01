快訊

用安博看盜播奧運被抓包 黑人陳建州道歉了

潛艦國造正式邁入下階段 助台造艦直布羅陀GL公司約滿離台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北市立動物園開放預約入園 每日上限3600人

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
台北市立動物園上午自三級警戒封園77天後重開放，為落實防疫措施而遊園列車載運量原則減半、梅花座，但家人可同坐在一起搭乘遊園。記者黃義書／攝影
台北市立動物園上午自三級警戒封園77天後重開放，為落實防疫措施而遊園列車載運量原則減半、梅花座，但家人可同坐在一起搭乘遊園。記者黃義書／攝影

北市動物園上午自三級警戒封園77天後重開放，提供先前線上預約的民眾入園參觀，每日入園上限3600人，分上、下午時段各1800人，入園人流管控每小時不超過600人為原則。

台北市立動物園一早就有預約民眾排隊準備入園，工作人員一一確認是否預約，並統計入園人數，要求民眾實聯制、量測體溫、消毒後才能購票入園。

為落實防疫措施園方表示，室外同樣是全程佩戴口罩、保持社交距離、禁止飲食，而室內空間及可能與易感動物近距離接觸的區域，以及販賣站、餐廳、娃娃車租借及置物櫃皆不開放。而遊園列車載運量原則減半、梅花座，但家人可同坐在一起搭乘遊園。

動物們經過了77天「無人」的狀態，今天開始面對遊客也顯輕鬆自在。但台北市立動物園也特別提醒，遊客經過動物活動場時，要輕聲細語，不要有過大的肢體動作，才不會驚擾了動物們的日常作息。

台北市立動物園一早就有預約民眾排隊準備入園，工作人員一一確認是否預約，並統計入園人數，要求民眾實聯制、量測體溫、消毒後才能購票入園。 記者黃義書／攝影
台北市立動物園一早就有預約民眾排隊準備入園，工作人員一一確認是否預約，並統計入園人數，要求民眾實聯制、量測體溫、消毒後才能購票入園。 記者黃義書／攝影
動物們經過了77天「無人」的狀態，今天開始面對遊客也顯輕鬆自在。但台北市立動物園也特別提醒，遊客經過動物活動場時，要輕聲細語，不要有過大的肢體動作，才不會驚擾了動物們的日常作息。圖為黑猩猩。記者黃義書／攝影
動物們經過了77天「無人」的狀態，今天開始面對遊客也顯輕鬆自在。但台北市立動物園也特別提醒，遊客經過動物活動場時，要輕聲細語，不要有過大的肢體動作，才不會驚擾了動物們的日常作息。圖為黑猩猩。記者黃義書／攝影
台北市立動物園一早就有預約民眾排隊準備入園，工作人員一一確認是否預約，並統計入園人數，要求民眾實聯制、量測體溫、消毒後才能購票入園。 記者黃義書／攝影
台北市立動物園一早就有預約民眾排隊準備入園，工作人員一一確認是否預約，並統計入園人數，要求民眾實聯制、量測體溫、消毒後才能購票入園。 記者黃義書／攝影
動物們經過了77天「無人」的狀態，今天開始面對遊客也顯輕鬆自在。但台北市立動物園也特別提醒，遊客經過動物活動場時，要輕聲細語，不要有過大的肢體動作，才不會驚擾了動物們的日常作息。記者黃義書／攝影
動物們經過了77天「無人」的狀態，今天開始面對遊客也顯輕鬆自在。但台北市立動物園也特別提醒，遊客經過動物活動場時，要輕聲細語，不要有過大的肢體動作，才不會驚擾了動物們的日常作息。記者黃義書／攝影
動物們經過了77天「無人」的狀態，今天開始面對遊客也顯輕鬆自在。但台北市立動物園也特別提醒，遊客經過動物活動場時，要輕聲細語，不要有過大的肢體動作，才不會驚擾了動物們的日常作息。記者黃義書／攝影
動物們經過了77天「無人」的狀態，今天開始面對遊客也顯輕鬆自在。但台北市立動物園也特別提醒，遊客經過動物活動場時，要輕聲細語，不要有過大的肢體動作，才不會驚擾了動物們的日常作息。記者黃義書／攝影
台北市立動物園一早就有預約民眾排隊準備入園，工作人員一一確認是否預約，並統計入園人數，要求民眾實聯制、量測體溫、消毒後才能購票入園。 記者黃義書／攝影
台北市立動物園一早就有預約民眾排隊準備入園，工作人員一一確認是否預約，並統計入園人數，要求民眾實聯制、量測體溫、消毒後才能購票入園。 記者黃義書／攝影

動物園 北市 社交距離

延伸閱讀

南市疫苗覆蓋率30.5% 黃偉哲：國外教訓 口罩不能脫

笑翠鳥外表成熟內心還是「小孩」 喊叫要鳥爸爸餵肉條

睽違77天！台北動物園8月1日重新開放 參觀前先預約

北市動物園8月1日起預約入園 想看熊貓、無尾熊再等一下

相關新聞

福和客運今起停駛 基隆─新店1551線國光發車無縫接軌

福和客運今天起「停駛營運」，國光客運代駛基隆往來新北新店的1551線，清晨5點從國光客運基隆站發出首班車，無縫接軌。國光...

三峽白雞停車場滿滿車輛 人人搶拜關聖帝君

自上月13日開放微解封後，新北市已開放部分步道，今天新北三峽白雞停車場出現首度人潮儀表板達到容留量5成臨界值，已實施人車...

議員轟線上奠儀限悠遊付為刷業績？ 北市：多元管道

為了推動網路公祭，台北市長柯文哲日前同意動支第二預備金共470萬元，擴增網路公祭系統至第二殯儀館所有禮廳，並預計增加「線...

台北市立動物園開放預約入園 每日上限3600人

台北市立動物園上午自三級警戒封園77天後重開放，提供先前線上預約的民眾入園參觀，每日入園上限3600人，分上、下午時段各...

影／疫情警戒降二級後 兒童新樂園開放預約制

疫情警戒降二級後，台北市兒童新樂園今天首度開放，入埸人數控制在單日 1600人，除了採預約制分時入場，每項遊樂設施也要掃...

富貴角捕捉懸日 烏來新地景揭牌

富貴角燈塔台灣極北懸日又來了，今年有1個多月時間，一直到8月26日，都有機會拍到「人、燈塔、落日」連成一線的季節限定美景...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。