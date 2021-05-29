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她特效喪屍妝有如電影 崇右學生國際美業菁英賽獲首獎

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
她特效喪屍妝維妙維肖，崇右學生國際美業菁英賽獲首獎。圖／崇右影藝科技大學提供
她特效喪屍妝維妙維肖，崇右學生國際美業菁英賽獲首獎。圖／崇右影藝科技大學提供

崇右影藝科技大學時尚造型設計系二年級的陳玉苓，參加被譽為沙龍產業奧斯卡獎的TSIA2020「國際美業菁英賽」，獲得國際特效化妝造型創作學生組首獎。她特效化妝的功夫，維妙維肖，作品「喪屍裝」，就像電影中的效果，皮開肉綻就像是真的受傷。

TSIA2020「國際美業菁英賽」被稱為沙龍產業奧斯卡獎，要拿到第一名並不容易，陳玉苓前一陣子報名參加，找來同班同學劉德軍當她的模特兒，完成她作品「喪屍裝」，喪屍的化妝技術及成果展現，從頭到腳，還有衣服及身體的詮釋，就像電影中的人物場景，每個細節都相當逼真。

指導老師劉櫻珍昨天說，陳玉苓是廣設科，但沒有任何彩妝底子的孩子，在學習的過程中不斷的練習、吸收、琢磨到可以完全的創作自己的作品，才能有所成就，在她身上看見「堅持」這兩個字。

陳玉苓說，她念商工廣設科時，如果沒有師長們鼓勵，讓自己繼續升學，並得到家人的支持，推薦就讀「崇右影藝科技大學時尚系」，就沒有這次的機會得到這項榮耀。她對於色彩、型態、創意上都比較有興趣。

陳玉苓表示，會接觸特效化妝造型，是學校找了很多「產業界老師」願意教，很快接觸到業界實務經驗及技能，每個老師也很願傾囊相授，才完成這個喪屍妝，

時尚系主任陳幼珍指出，從偶像劇、古裝、特效等造型設計再加上美甲、美睫、半永久化妝術、飾品設計等的整體造型概念，讓有興趣走影藝、造型的學生，未來都可以成為全方位的幕前、幕後人才。

她特效喪屍妝維妙維肖，崇右學生國際美業菁英賽獲首獎。圖／崇右影藝科技大學提供
她特效喪屍妝維妙維肖，崇右學生國際美業菁英賽獲首獎。圖／崇右影藝科技大學提供
她特效喪屍妝維妙維肖，崇右學生國際美業菁英賽獲首獎。圖／崇右影藝科技大學提供
她特效喪屍妝維妙維肖，崇右學生國際美業菁英賽獲首獎。圖／崇右影藝科技大學提供

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