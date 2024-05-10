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吸金逾5億！女董座返台拒認罪 高雄法院裁定羈押禁見

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

藍海集團董事長李陳妙音涉犯吸金5億3400萬元的酒店投資案，2019年11月底潛逃滯留於泰國，經台泰兩國刑事司法互助，昨天下午引渡回台，據悉，這回引渡回台僅該集團董事長李陳妙音，其夫婿仍在泰國，而同案被告雖直指李陳妙音為主導犯嫌，但她並不認罪，高雄地檢署向高雄法院聲請羈押後，下午法院羈押庭裁定羈押、禁見。

檢調查，2015年間，李陳妙音夫婦邀集藍海地產公司負責人李進倫、劉威廷，共同投資位泰國曼谷的湄南灣酒店會所（HVR），約定由李陳妙音經營的印象企業公司出資5000萬泰銖，李、劉的台灣藍海公司出資5000萬泰銖，四人遂於泰國成立泰國藍海公司，由李陳妙音擔任董事長，李、劉二人均為董事身分。

據悉，湄南灣會所投資案違法吸金6億800萬泰銖，約合5億3400萬台幣；李當時向投資人宣稱，每投資100萬泰銖，約91萬5800元台幣，可獲得該會所一單位房屋，再委由當地業者代管，年利率高達6至7％不等，期滿另可還本；實際上，卻是空談一場。

李進倫等3人坦承，台灣藍海公司與泰國藍海公司簽立代銷契約，負責推銷HVR投資案（內容包含「房屋租賃契約」、「房屋管理契約」、「租金回酬約定」、「優惠折扣方案」）3人矢口否認非法經營收受存款業務；李辯稱，這起HVR投資案是李陳妙音夫婦所策劃提出的交易模式，他並無決策權，而台灣藍海僅代銷，沒有經手錢。

李當時喊冤，自陳也是受害人，當初確實給付營照公司6、7億泰銖，但因資金周轉不靈，無以為繼，查帳後才知受李陳妙音所騙，李說這起投資案的交易模式、租金回酬比率、給付方式都是李陳妙音夫婦設計決定，自己並無違法，他與其他受害人為民事糾紛，無涉銀行法吸金。

而另名劉威廷則辯稱，台灣藍海的實際掌控權在李進倫，而李執意推行，劉則自清一直反對HVR投資案，但因持股不多反對無效，台灣藍海只是「代銷」的部分，劉表示，因李強行通過HVR投資案，才出資入股泰國藍海公司，直至審理期間劉才知李陳以虛偽股東名冊詐欺，擅自挪用入股資金，捲走投資款項。

據知，這起藍海吸金案，去年10月，高雄地院依銀行法分別判處共犯李進倫、劉威廷12年及10年6月徒刑；至於李陳妙音夫婦於2019年11月28日潛逃出境泰國，由雄檢發布通緝，調查局並列為「外逃通緝要犯」緝拿。

經台泰國際刑事司法互助，李陳妙音昨午返台後被調查局人員解送回高雄，經高雄地檢署複訊後，向高雄地院聲請羈押，今天下午法院召開羈押庭，裁定獲准羈押、禁見。

高雄地院表示，李陳妙音涉嫌違反銀行法案件，本人雖否認犯行，然依同案被告證述等證據，足認李陳妙音涉嫌非法吸金嫌疑重大，而李陳前於2019年底出境後即滯留國外，雖知悉受追查仍未返國，本次係經引渡回國，有相當理由認有逃亡之虞，且被告所述與同案被告證述情節有所出入，被告有勾串證人之虞，又本案所犯為最輕7年重罪，綜合上情，法官依刑事訴訟法第101條第1項第3款之規定裁定羈押、禁見。本裁定可抗告。

調查局人員宣讀權益後，再由女警為李陳妙音上銬。記者黃仲明／攝影
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李陳妙音面對媒體詢問不發一語。記者黃仲明／攝影
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