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「神鬼女會計」除侵吞双喜電影1.6億 還用這招騙老闆498萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

双喜電影發行公司女會計陳玉玲侵吞廠商給付款1億1659萬餘元，錢拿去還債、抵生活開銷，台灣高等法院依偽造文書、詐欺取財等罪判她8年2月刑，其中1年2月得易科罰金，最高法院年初駁回上訴定讞。陳女另向双喜老闆陳永雄等人訛稱有廠商請款或需繳納稅捐，私吞498萬元，高院今再各判2年6月徒刑、5月得易科罰金之刑。

双喜電影發行公司是香港知名製片及監製陳永雄2015年12月設立的，曾發行奧斯卡得獎電影「媽的多重宇宙」、李安執導的「比利·林恩的中場戰事」、李奧納多主演的「從前，有個好萊塢」、國片「血觀音」、「無雙」等著名電影。被形容為「神鬼女會計」的陳玉玲則負責双喜、真好電影等公司會計、出納等工作，2家公司負責人都是陳永雄。

陳女一開始只在銀行臨櫃提現，後來改以匯款方式把錢轉到自己名下帳戶，再向公司謊稱廠商未付款，3年來侵占公款高達1億1659萬4651元。因陳女2019年2月離職，新人承接業務，新人與廠商核帳察覺異狀，陳女在東窗事發前向檢警自首犯案。

侵占公款案今年1月17日定讞，但她仍有其他案件纏訟。

陳玉玲因同時負責双喜集團帳務及出納之工作，2016、2017年間以口頭或微信通訊軟體向陳永雄等謊稱有廠商請款、需繳納稅捐，再選擇受款人只顯示帳號而不顯示戶名的方式，請陳永雄在網路銀行上覆核放行提領款項，陳女將帳戶內款項匯款至她指定帳戶，錢拿去私用。

高院認為陳女符合自首條件，審酌她利用双喜集團的信任詐取款項，衡酌她犯後坦承犯行、與告訴人達成調解，但和解僅針對賠償金額總額確定，目前未有履行，因此再依詐欺取財罪判她2年6月徒刑與5月得易科罰金之刑確定。

「神鬼女會計」陳玉玲不僅盜用台北双喜電影公司上億元公款，還詐騙老闆498萬元。圖／聯合報系資料照
「神鬼女會計」陳玉玲不僅盜用台北双喜電影公司上億元公款，還詐騙老闆498萬元。圖／聯合報系資料照

侵占 自首 電影

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