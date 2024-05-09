龍海同記進口蘇丹紅辣椒粉海撈近4千萬 雄檢今起訴6人建請科罰12億

蘇丹紅辣椒粉流竄全台，高雄檢調查出龍海同記負責人李彥廷利用親友名義，成立多家公司自大陸進口蘇丹紅辣椒粉，今年3月李被依違反食安法等罪嫌收押禁見，雄檢歷經兩個多月調查，今認定李違法進口蘇丹紅辣椒粉，偵結將李起訴等6人及違法進口的6家公司，並建請法院對各公司科罰2億元。

李男在大陸成立與「龍海同記」同名的公司，負責在農村收購辣椒粉初次加工；因大陸進口辣椒粉過去僅在邊境「抽驗」，非百分百查驗，李彥廷便找親友擔任負責人，在高雄成立龍海同記、津棧、佳廣、杰展國際等10家公司，透過各公司掩護，增加邊境抽驗「母體數」，形同鑽抽驗漏洞。

若抽檢違規被退關，李則會再以別家公司名義出口同批產品，2018年，李自大陸「龍海同記」出口的辣椒粉早就檢出蘇丹紅，退關後就以香港出口商名義，由台灣公司進口同批產品。

3年前，出售的「青辣椒粉」被下游驗出蘇丹紅「退貨」，李也未將原料銷毀，反將同批貨品賣給另家廠商。

檢調搜索時，發現有文件記錄每家公司的抽驗次數及違規比例，顯示大陸辣椒粉含蘇丹紅成分，李彥廷早已知。

李男及他親友掛名負責人的11家公司，高雄市衛生局已累計罰款438萬元，並認定李彥廷故意、惡性輸入毒辣椒粉，影響中下游情節重大，依法撤照，各公司不得從事食品製造、加工。

李男首波搜索後一度交保，他趁機與妻子吳克敏離婚，並在吳住處私藏2000萬元現金，期間頻繁提領相關人帳戶內款項及移轉財產，還將保時捷名車寄存在某醫師女密友名下。

雄檢調查發現，李彥廷等人為規避邊境檢查，自去年2月起起，陸續以津棧、廣元等兩家未被抽驗過的公司進口含蘇丹紅辣椒粉，將該批貨先運至香港再轉運至台灣，還故意更改製造廠。

這批貨物來台後，再由李彥廷、謝姓倉管挑選未摻有蘇丹色素的辣椒粉樣品送驗，取得合格檢驗報告取信下游廠商，若下游要自行送驗，李還會指示謝女至檢驗公司更換樣品，1年內共以此手法出售近10萬公斤產品。

雄檢粗估，李違法進口蘇丹紅產品部分，共賺取3994萬1412元不法利益，所幸雄檢已查封李名下約1億3480萬元資產，對於未來追徵犯罪所得成一大助力。

全案經雄檢主任檢察官莊玲如、檢察官李侑姿、黃嬿如、呂尚恩偵辦，今調查偵結，依違反食安法、詐欺、洗錢防制法等罪嫌，起訴李彥廷、大姨子吳正言及前妻吳克敏等6人，至於久居大陸的李彥廷胞兄，雄檢認定他也是共犯，依違反食安法發布通緝。