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中央大學前教授陳錕山投共 計畫腰斬...央大損失慘重獲賠90萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

曾任職中央大學教授的陳錕山原負責農委會林務局農林航空量測所委託2億5000萬元的「機載孔徑雷達系統採購案」，未料陳2013年8月棄職投共，害中央大學額外花人力、經費，成果仍遭林務局拒收，校方依仲裁損失對陳求償近90萬元，陳目前人在大陸沒出庭，法院判陳應全額給付校方，可上訴。

陳錕山在中央大學任職21年，曾任太空遙測研究中心、通訊系統研究中心主任、兼任前瞻科技研究中心主任與主持微波遙測實驗室。另陳還曾參與國防部中科院、電展室委託研究案，當年投共引發外界擔憂恐洩漏國家機密。

中央大學主張，聘任陳錕山擔任教授，且兼任通訊系統研究中心主任，但陳自2013年起無故擅離職守、棄職逃匿大陸地區不到職，校方發函通知也置之不理未歸校，同時也對陳提告刑事背信罪，陳同樣拒不出庭，已被通緝在案。

中央大學說，陳擔任教授、通訊系統研究中心主任期間，也曾任行政院農業委員會林務局農林航空量測所「機載孔徑雷達系統採購案」的計畫主持人，卻因他逃往大陸導致該案無法完成，校方還需額外投入許多人力、經費，且因林務局拒絕驗收，校方被迫提起仲裁。

中央大學指出，依仲裁、採購申訴委任律師費、調解、法院裁判費，及林務局農林航空量測所履約費等，一共向陳錕山求償89萬3266元；對此，陳錕山經法院通知未到庭，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院查，陳錕山無故棄職逃匿大陸地區，導致林物局農林航空量測所「機載孔徑雷達系統採購」案無法如期完成，中央大學所受損失都有提出相關證明，而陳未到庭、沒提書狀爭執，視同自認。

法院認為，中央大學依侵權行為提民事求償有理由，判處陳錕山應給付校方89萬3266元。

陳錕山捨棄中央大學太空及遙測中心教授職務前往大陸。圖／翻攝自中央大學太空及遙測中心公布欄
陳錕山捨棄中央大學太空及遙測中心教授職務前往大陸。圖／翻攝自中央大學太空及遙測中心公布欄

中央大學 主任 人力

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