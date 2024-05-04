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幼教師午休摸男童生殖器猥褻24次！「這原因」獲緩刑

幼教師午休摸男童生殖器 猥褻24次仍情堪憫恕獲緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中徐姓男子擔任幼兒園老師期間，竟趁午休長期對3名男童強吻、摸生殖器，一共猥褻至少24次，因接連有家長反應曝光；法院認為，徐沒盡責保護孩童卻對3人猥褻，但考量他均坦承，已離開教育界並接受心理治療、輔導，依情堪憫恕減刑後，依3個強制猥褻罪判他2年，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，徐2022年起就趁幼兒園午休期間，前後分別朝3名男童親吻嘴唇、臉頰，還撫摸對方生殖器等，各自猥褻多達10次、7次、7次，後來陸續有男童向家人反應，進一步詢問才驚覺多人受害。

徐男落網後在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有台中市教育局就教保機構不適任人員調查報告、幼兒園內部陳情可佐，被害男童的家屬也指證歷歷。

法院考量，徐犯後誠實面對犯行，態度尚佳，卻有悔悟之心，徐犯最輕本刑3年以上徒刑，就算科處最輕刑度仍過重，不符罪刑相當、比例原則，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院審酌，徐身為幼教老師，負有保護孩童之責，明知3名男童年幼身心未成熟，未能確實保護反而趁午休時對3人猥褻，造成身心健康、人格不良影響。

法院也查，徐男犯後已經離開教育界，並積極接受治療、心理輔導，有提出相關就診紀錄證明，而徐雖沒和被害男童家長和解，但家長們都認為，徐男無法控制自己行為，希望透過強制就醫或後續追蹤確保不再犯。

法院認定，本案諭知徐緩刑後，他仍需接受相關評估，若有必要將命接受治療，應可達男童家屬們期望。

法院審理後依依3個對未滿十四歲之男子犯強制猥褻罪，各判他1年10月、1年10月，1年9月，3罪應執行2年、緩刑5年，應參加法治教育3場，禁止和3名男童接觸並交付保護管束。

示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

幼兒園 猥褻

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