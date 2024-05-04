幼教師午休摸男童生殖器 猥褻24次仍情堪憫恕獲緩刑
台中徐姓男子擔任幼兒園老師期間，竟趁午休長期對3名男童強吻、摸生殖器，一共猥褻至少24次，因接連有家長反應曝光；法院認為，徐沒盡責保護孩童卻對3人猥褻，但考量他均坦承，已離開教育界並接受心理治療、輔導，依情堪憫恕減刑後，依3個強制猥褻罪判他2年，緩刑5年，可上訴。
檢警調查，徐2022年起就趁幼兒園午休期間，前後分別朝3名男童親吻嘴唇、臉頰，還撫摸對方生殖器等，各自猥褻多達10次、7次、7次，後來陸續有男童向家人反應，進一步詢問才驚覺多人受害。
徐男落網後在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有台中市教育局就教保機構不適任人員調查報告、幼兒園內部陳情可佐，被害男童的家屬也指證歷歷。
法院考量，徐犯後誠實面對犯行，態度尚佳，卻有悔悟之心，徐犯最輕本刑3年以上徒刑，就算科處最輕刑度仍過重，不符罪刑相當、比例原則，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。
法院審酌，徐身為幼教老師，負有保護孩童之責，明知3名男童年幼身心未成熟，未能確實保護反而趁午休時對3人猥褻，造成身心健康、人格不良影響。
法院也查，徐男犯後已經離開教育界，並積極接受治療、心理輔導，有提出相關就診紀錄證明，而徐雖沒和被害男童家長和解，但家長們都認為，徐男無法控制自己行為，希望透過強制就醫或後續追蹤確保不再犯。
法院認定，本案諭知徐緩刑後，他仍需接受相關評估，若有必要將命接受治療，應可達男童家屬們期望。
法院審理後依依3個對未滿十四歲之男子犯強制猥褻罪，各判他1年10月、1年10月，1年9月，3罪應執行2年、緩刑5年，應參加法治教育3場，禁止和3名男童接觸並交付保護管束。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言