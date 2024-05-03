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詐團「掮客」詐3男近2千萬 檢起訴求刑6年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園蘆竹王姓男子去年6月加入Telegram暱稱「黑人陳建州」所組詐騙集團，負責招募人頭帳戶及車手，以23萬元僱游姓女子提領自己的帳戶並擔任車手，將誤入投資詐騙的范姓等3男子匯入1944萬餘元提領一空，桃園地檢署今將王男依詐欺、組織犯罪條例及洗錢罪起訴，建請應執行有期徒刑6年。

起訴指出，29歲王男去年6月間先加入暱稱「陳东」所屬詐欺集團，擔任「取簿手」，同月28日前，又加入暱稱「黑人陳建州」游男、「伍秉鑑」、「清水賤」等真實姓名不祥所屬的詐欺組織犯罪集團，擔任詐欺集團的掮客，負責招募人頭帳戶及車手，去年6月28日以23萬元報酬，邀集游姓女子提供金融帳戶，擔任掩飾、隱匿金流的第一層人頭帳戶，並要游女自28日起至7月6日止，一起住在蘆竹區長興路某旅館內，擔任負責提領被害人匯入所有詐欺款項的車手。

據悉，范姓被害人去年4月初加入「OAK操盤官方」可致富的社群，同年6月30日下午1點10分前後5分鐘內，分2次各匯款600萬至游女帳戶內；李姓被害人去年3月間看YT投資廣告，加入「海威投資」群組，對方誆稱投資股票可致富，同年6月30日中午12點，將742萬2324元匯入游女帳戶內；尤姓被害人同年6月初加入「惠理高息」投資APP可以致富，7月5日下午1點41分將2萬元匯入游女帳戶內。

起訴指出，游姓車手去年6月30日中午12點43分，將李姓被害人匯入的740萬4091元轉匯至第二層人頭帳戶內，7月3日游女至桃園區中正路銀行臨櫃欲提領范姓被害人的1200萬元詐騙款項，想製造金流斷點，隱匿詐欺所得的去向時遭到制止，並由警方和行員當場將千餘萬元匯還至范男的帳戶內，而尤男遭詐得款項也因游女帳戶遭警示凍結而無法交易。

檢察官認為，被告王男參與詐騙集團，招募人頭帳戶及提領款項車手的行為情節，被害人達3人、被害金額合計1944萬2324元，王從中獲取6萬元報酬，且參被告王男雖為詐欺集團底層招募人頭帳戶及取款車手的角色，卻是犯罪中重要角色。

檢方說，被告王男於前案中已加入詐團，於此案再次加入不同詐團，可知品行非佳，迄今尚未與李姓被害人達成和解，建請法院參考「量刑趨勢建議系統」審酌焦點團抵對於各犯罪類型所建議量刑因子及刑度區間，量處被告應執行有期徒刑6年，以契合社會的法律感情。

桃園蘆竹王姓男子二度加入詐欺集團，詐騙3男1944萬餘元，桃園地檢署偵結，將他依詐欺取財、組織犯罪條例及洗錢防制法等罪起訴，建請法院應執行徒刑6年。記者陳恩惠／攝影
桃園蘆竹王姓男子二度加入詐欺集團，詐騙3男1944萬餘元，桃園地檢署偵結，將他依詐欺取財、組織犯罪條例及洗錢防制法等罪起訴，建請法院應執行徒刑6年。記者陳恩惠／攝影

詐欺 詐騙集團 車手

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