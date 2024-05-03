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法官李昭然墜樓亡...今舉行追死會 許宗力、邢泰釗親自出席場面一片哀戚

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

疑似因過勞不幸墜樓的士林地方法院法官李昭然，今天下午在北市第二殯儀館舉行追思會和公祭，司法院長許宗力、檢察總長邢泰釗等院檢龍頭均親自出席，全國各級法院和地檢署幾乎也都派員前往，現場一片白色花海更顯露對李法官的濃濃思念，不少人公祭後都紅著眼眶離去。

稍早追思會先在下午1到2點間舉行家祭和誦經，2點播放李法官生前種種的回憶錄格外讓人催淚；2點半開始公祭，由各單位向李法官靈前鞠躬致意，幾乎全國各級法院、檢察署上至院長、檢察長，下至庭長、法官、檢察官、書記官、職員都有人參加公祭。

按照既定流程，李法官下午公祭後，將直接火化。不少李法官司法官52期和政大法律系的同學，都選擇在公祭繼續留下等待火化，陪著李法官遺孀及家人走完最後一程。

司法院長許宗力因李法官之死，被認為是法官過勞的幫凶，他今天全程參與李法官的追思會，直到公祭結束，才上前向李法官遺孀和家人再度致意，之後神情凝重地離去。而李法官的遺孀和家人，也在追思會後，向所有前來哀悼李法官的各界人士致上深深一鞠躬，彷彿希望著這樣的悲劇不要再發生。

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士林地方法院法官李昭然，今天下午舉行追思會和公祭，司法院長許宗力離去時神情凝重。記者蔣永佑／攝影
士林地方法院法官李昭然，今天下午舉行追思會和公祭，司法院長許宗力離去時神情凝重。記者蔣永佑／攝影
士林地方法院法官李昭然，今天下午在北市第二殯儀館舉行追思會和公祭，現場一片花海訴說著對李法官的哀悼。記者蔣永佑／攝影
士林地方法院法官李昭然，今天下午在北市第二殯儀館舉行追思會和公祭，現場一片花海訴說著對李法官的哀悼。記者蔣永佑／攝影
士林地方法院法官李昭然，今天下午在北市第二殯儀館舉行追思會和公祭，不少人都潸然淚下。記者蔣永佑／攝影
士林地方法院法官李昭然，今天下午在北市第二殯儀館舉行追思會和公祭，不少人都潸然淚下。記者蔣永佑／攝影
士林地方法院法官李昭然，今天下午在北市第二殯儀館舉行追思會和公祭，其遺孀和家屬會後向大家深深一鞠躬。記者蔣永佑／攝影
士林地方法院法官李昭然，今天下午在北市第二殯儀館舉行追思會和公祭，其遺孀和家屬會後向大家深深一鞠躬。記者蔣永佑／攝影

司法院 過勞

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