獨／ 郭哲敏涉洗錢217億 5千萬交保…高院9天後才收到抗告狀速分案

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站獲利16億元，另涉及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴。新北地院認為相關證人大致詰問完畢，4月23日裁定郭5千萬元交保，限制住居及出境出海，同時配戴電子腳環監控，避免棄保潛逃，同案洗錢共犯、郭哲敏親信張旭昇30萬元交保。新北地檢署抗告，但卷宗昨天下午才由新北地院送交台灣高等法院，高院昨已完成分案，將盡快裁定。

郭哲敏在交保後3天赴新北地院開庭，當場向法官抱怨電子腳環蓄電量不足，讓他睡到一半沒電就被打電話確認行蹤，希望能更換成電子手環，以免被誤認為棄保潛逃。

新北地檢的抗告理由首先是認為郭哲敏是通緝到案，原本就有逃亡事實，他海外資產雄厚，有投資柬埔寨土地、泰國曼谷房產不動產，且持有柬埔寨護照，國際往來頻繁，甚至曾辦理新加坡投資移民，有絕對的財力及能力潛逃國外並在國外生活。

其次，郭哲敏為本案賭博、地下匯兌、洗錢犯罪集團首腦，先前已有滅證事實，依審理計畫，證人詰問至少至今年6月7日，而禁止接觸騷擾的高達40餘人，郭有對證人騷擾、施加暴力，影響證人證述的強烈動機和高度串證之虞。第三是檢方認為法院交保相關措施，無法防止郭哲敏逃亡及勾串證人，亦無法防止破壞監控設備，或以偷渡等方式棄保潛逃，仍有羈押禁見必要。

新北檢認為如果法院仍要交保，建請提高具保金額，因為郭一經裁定交保，即火速辦完交保，可見錢對他來說不成問題，考量本案犯罪所得，僅5千萬交保金額過低，無法達到阻止棄保潛逃目的，應將交保金額提高至2億元以上，同時對共犯張旭昇施以電子腳環。

但因一審作業原因，高院直到5月2日下午才收到郭哲敏的抗告案，高院隨即分案，合議庭將評議是否駁回或撤銷、發回重裁。