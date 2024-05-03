五億高中生死亡明天1周年 法院今辯論終結近期將宣判

台中五億賴姓高中生案今上午將由台中地院辯論終結，明天5月4日將是賴男墜樓死亡1周年，從檢警當初偵辦起訴、法院持續審理，時隔一年全案至今尚無確切定論，被控謀財害命的夏姓男子未認罪，中院傳訊多名證人後今將辯結，預計一審近期內就會宣判。

賴男滿18歲高中畢業，去年5月4日被發現從墜落在北屯1處社區大門身亡，賴的母親控訴兒子剛從爸爸那繼承30多筆、價值5億元遺產，卻被夏姓地政士助理（26歲）帶去登記同性結婚後4個小時就墜樓，對夏姓父子提告刑事殺人罪嫌、民事婚姻無效之訴。

台中地檢窮盡100多項偵查行為，仍查無夏男涉嫌殺人且其也拒測謊，僅認定夏是為謀取財產假結婚，依偽造文書罪嫌起訴他，現由台中地院審理中；另檢方就夏涉嫌殺人部分，認定嫌疑不足不起訴，經台中高分檢撤銷發回，目前接續偵查中。

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