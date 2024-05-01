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幫郭台銘連署送米酒 淡水連署人員獲不起訴

中央社／ 台北1日電

江姓男子被控以送米酒換取連署書，替當時要選總統的郭台銘衝高連署，涉犯總統副總統選舉罷免法。士檢認為，贈品價格廉價，顯不足以動搖選民投票意向，日前把江男不起訴處分。

鴻海創辦人郭台銘。美聯社
鴻海創辦人郭台銘。美聯社

中央選舉委員會去年9月18日公告第16任總統、副總統選舉被連署人名單；鴻海集團創辦人郭台銘於10月間於全台各地發動連署。

士林地檢署不起訴處分指出，江姓男子去年10月29日中午，於新北市淡水區連署站，以簽署連署書可獲得米酒1瓶、存錢筒1個、面紙1包及原子筆1支等贈品，作為衝高連署書數量誘因。

新北市警察局淡水警分局獲報後查出，江男涉嫌將現金放在存錢筒內，對連署人以行求期約賄賂或交付賄賂等方式，違反總統副總統選舉罷免法連署行賄罪，因此把江男送辦。

檢察官偵查時，黃姓證人證稱，曾看見1名老婦人從存錢筒中拿出現金新台幣200元，且只有他看見；另有宋姓、呂姓、廖姓3名證人證稱，江男未餽贈金錢，以送米酒為主，其餘贈品是搭配贈送或民眾要求才會額外多送。

檢察官認為，黃姓證人的消息來源、證詞前後供述不一，難認江男涉犯連署行賄罪，且所贈送物品，依現今社會民生物價、生活水平，顯不足以動搖選民投票意向，江男罪嫌不足，日前把江男不起訴處分。

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