遭詐被警攔阻保住50萬 台南男子仍情傷淚下
台南市50多歲黃姓男子透過臉書認識澳門女網友，遭詐騙匯款50萬元時被警方攔阻，黃男堅持未受騙，直到撥打電話被拒接才醒悟，卻也情傷心碎當場落淚。
台南市警局第六分局今天告訴中央社記者，黃男數個月前透過臉書（Facebook）認識澳門女網友，雙方以老公、老婆互稱；女網友日前宣稱將在澳門置產，共築愛巢，但因資產遭凍結，需要新台幣50萬元保證金。
黃男信以為真，趕緊到銀行匯款，行員發現有異報警，黃男卻認為對方一片真心，堅持未受騙，但雙方未曾見面，黃男當場打電話給女網友，對方以手機鏡頭毀損不肯開啟視訊，又稱這筆款項是土地稅所需，說法反覆，最後直接掛斷電話不回應。
不過，黃男依舊執迷不悟，警方利用手機以圖搜圖，比對女網友提供生活照，才確認這些相片在交友軟體流傳已久，個人資訊時有不同，顯見是詐騙集團慣用網路相片，黃男此時才恍然大悟，雖保住50萬元，仍因戀情瞬間破滅，情傷淚下。
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