死刑辯論逆民意？批大法官不是上帝　羅智強：如判違憲要與大法官對幹

民意八成不贊成廢死，憲法法庭昨天舉行死刑辯論，有大法官提問「一定要與民意妥協嗎？」，國民黨立委羅智強今天表示「難道大法官是上帝嗎？」，還指如果未來憲法法庭作成死刑違憲判決，他一定會跟大法官對幹。

羅智強今天在立法院司法及法制委員會質詢法務部長蔡清祥，羅說，大法官在死刑辯論庭中問「「一定要與民意妥協嗎？」，這是要跟民意對著幹嗎？還是大法官已經透露心證？

蔡清祥回應表示，大法官的見解法務部予以尊重，也尊重代表民意的立法機關，法務部的立場是認為死刑合憲，如果判決違憲，法務部會有各種因應方法，該怎麼做就怎麼做。

羅智強表示，法務部在辯論時代表死刑合憲立場，好像就剩法務部一個機關在支持反廢死，「大法官是上帝嗎？」，如果真的要廢死，應回到國會來廢除。

羅說，現任大法官都是民進黨提名，還有好幾個待退，如果這些人真要廢死為何不早一點做，現在是「神龍擺尾」還是「西施回眸」？

羅智強說，他在台北市大安區競選立委時的政見是反對廢死，如果大法官判決死刑違憲，接下來有修法的問題，他一定堅決反對，絕對不會配合修法。