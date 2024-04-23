大法官要尊重8成反廢死民意？學者：有權判死的法官才沒有民意基礎

憲法法庭今開庭辯論死刑違憲與否議題，外界認為大法官應尊重八成反對廢死的民意，台大法律系教授顏厥安指出，大法官是總統提名、立法院同意，具「雙重」民意基礎，由大法官決定死刑存廢並無不適當，反之有權宣告死刑的法官才沒有民意基礎。

死囚訴訟代理人劉繼蔚提問，死刑有多數民意支持，憲法法庭應如何面對多數民意和民主憲政秩序有差異的問題？憲法法庭是否能用司法自治來處理死刑制度的問題？

顏厥安指出，部分學者提出「抗多數決」難題的意見可以參考，也有人認為死刑重大爭議議題應由行政和立法形成共識，但他認為大法官即是具民意基礎、最高行政權的總統提名，再經最高民意機關立法院同意的，「大法官當然有民意基礎」，可能是間接民意基礎，但不能說大法官沒有民意基礎。

他說，相反的，有權利宣告死刑的法官是沒有任何民意基礎的，檢察官也沒有，如今憲政結構非常奇怪，行政權沒有間接民意基礎，例如行政院長、部會首長沒有經過國會同意，不見得比大法官有民意基礎。

顏厥安說，他覺得有雙重民意基礎的大法官來決定，並沒有不適當，且只是討論國家權力是否能膨脹到這種地步的問題，沒有強烈限制、跨越到立法權的核心領域。

他也說，歷來大法官做了很多事情救了台灣，例如釋字第261號解釋，救了台灣的民主，直接挑戰國會不用改選的正當性，推翻釋字第31號，當時大法官不是現在的任命程序，而是由監察院同意的，他們沒有民意基礎卻救了台灣的民主。