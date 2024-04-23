476件殺人案只有1件死刑定讞 法務部：我國程序嚴謹死刑合憲

憲法法庭今辯論死刑違憲與否，法務部檢察司長郭永發指出，死刑沒有違反生命權保障，也沒有侵害人性尊嚴，符合比例、平等原則，還有嚴謹程序保障，死刑為不得已最後手段，請憲法法庭宣示合憲性判決。

郭永發指出，死刑制度是憲政秩序所肯認，憲法並未對死刑制度顯示出反對的立場，司法院釋字第194、263、476號解釋均認為死刑規定合憲；現今憲政秩序、社會法價值認識的現狀沒有改變，仍不宜即為轉向見解，應維持向來死刑合憲的見解。

他認為，死刑不當然違反生命權保障，生命權受憲法保障，但並非絕對，憲法列舉的基本權仍可以在法律保留、比例原則框架下限制，而限制就是包括基本權的剝奪，「禁止剝奪生命的誡命並非絕對，必須符合比例原則」。

郭永發說，死刑並不當然侵犯人性尊嚴，德國是經由基本法第102條明定廢除死刑，不是因保障生命權、人性尊嚴所導出的憲法結論，人性尊嚴在於確立刑法本質的觀點「無罪責即無刑罰」，死刑若非依預防目的、合比例且非殘忍執行，可符合人性尊嚴。

他說，死刑不當然是酷刑，也不違反比例原則，基於罪責衡平，死刑是犯罪者自我決定、自我承擔，符合適當性；若僅針對情節最嚴重犯罪，基於特別預防仍可排除死刑，符合必要性；另死刑僅針對情節最嚴重之罪，無其他刑罰可能的不得已情況下，具最後手段性。

郭永發說，日本最高法院判決認為死刑非屬殘忍的刑罰，死刑也沒有違背憲法意旨，但死刑是將生命永遠剝奪，適用應該非常慎重，若罪責重大，極刑不得不然的選擇仍可接受；美國最高法院在gregg案死刑合憲理由中，認為極端情況下，死刑是適當的制裁，體現社會信念，有些罪行本身就是對人的嚴重侮辱，唯一的適當回應是死刑。

他認為，刑罰構成要件不問種族、宗教、性別、教育，死刑沒有基於歧視或不正當差別待遇因子，符合平等原則，另死刑適用範圍包括具體罪名、個案審判程序，仍有審究是否符合平等原則，特別是法院量刑程序等。

郭永發指出，量處死刑應有基準排除的恣意，應聚焦個案特別情況，並有必要的上訴審查罪刑相當性，我國現行法程序及食物發展的死刑量刑基準，均可滿足相關原則，且近5年來476件殺人確定判決中，僅有1件死刑定讞，顯見死刑案件審判程序嚴謹。