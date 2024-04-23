被害人沒復仇權利？死刑辯論直播湧3500人觀看 網友怒批「打假球」
憲法法庭今辯論死刑違憲與否，司法院YouTube、臉書直播湧入逾3500人觀看，創下有史以來最多的紀錄；網友留言抨擊，「請不要剝奪加害者唯一能為受害者償還的方式」、「不希望廢死導致受害者家屬報復或是私刑正義的社會」、「打假球的憲法辯論」。
死囚訴訟代理人李宣毅認為，「沒有人可以代表被害人」，死刑讓國家怠惰不去探討犯罪成因，廢除死刑而直接面對「如何減少犯罪成因」的問題，是國家的義務。
訴訟代理人李念祖說明，釋字第576號解釋早已確認生命無價，而死刑沒有嚇阻的效果，真正目的是殘酷應報，他認為不要將死刑冒充被害者的賠償，長期監禁早足夠社會防範。
他認為死刑違憲理由包括被害人沒有復仇的權利，法官沒有殺人的權力，殺人不是亞洲價值，也絕對不是台灣價值。死刑沒有正當目的，憲法仰賴司法理性抑制殺人衝動，司法不能興起殺人的衝動，人也沒有權力、權利殺人，非殺不可。
訴訟代理人李劍非舉例同性婚為例，認為同性婚也是多數民意反對，但不能以民意決定人權價值，死刑也無從用人民投票決定，他認為應即刻宣告死刑違憲，終結以暴制暴。
網友留言表示，「司法已死，死刑請合憲，請不要剝奪加害者唯一能為受害者償還的方式，就是他的生命」、「死刑合憲，不希望廢死導致受害者家屬報復或是私刑正義的社會」、「打假球的憲法法庭辯論」。
網友也認為，「然後用不具民意基礎，只有在司法這個小圈圈裡面玩，而且還安插一堆自己人在裡面球員兼裁判」、「壞人就是因為有法律保護他們，所以才囂張跋扈的啦」、「加害者唯一逃死的方式只有受害者家屬原諒」。
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