「子宮的天使」為何成殺人犯？ 廢死律師李宣毅稱犯罪成因才該追殺
憲法法庭審理刑法死刑是否違憲，今行言詞辯論。死囚律師李宣毅表示表示阿嬤曾因遇劫死亡，媽媽痛哭「我沒有媽媽了」，進大學後仇恨之火因知識遭到解放，他思考每個人都是「子宮的天使」，但為何會變成罪大惡極的撒旦，犯罪成因才該被追殺，國家系統是否失能？
李宣毅說阿嬤的死讓他覺得要擁抱身邊的每一個人，不要用暴力回覆暴力。他說，創傷不會消失，創傷的狡詐需要國家來補救。
律師李念祖質疑死刑能增加嚇阻嗎？只能猜測，並說法律不允許人民報復，國家也不應該，應報只是「恣意」不理性，所謂「求其生而不可能」那也沒有給出非殺不可的原因。
李念祖表示，法官也沒有殺人他人的權利，人人平等，法官沒有否定人格、便人為物的高權，殺人絕對不是台灣價值。
李說，將劉邦的「殺人者死」觀念留到現在，但刑法殘酷，二千餘年殺心還卻還揮之不去。
李念祖的兒子、律師李劍非認為民調有偏差，國發會曾調查若廢死改成終身監禁，贊成廢死的比例就會降至51.8%。他認為廢除死刑的替代方案應精進，法國文豪雨果在1848年就留下「死刑是人類野蠻行為持有且永恆的標籤」，他要求憲法法庭應立即宣告死刑違憲，終結以暴制暴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言