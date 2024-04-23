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「子宮的天使」為何成殺人犯？ 廢死律師李宣毅稱犯罪成因才該追殺

聯合報／ 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導

憲法法庭審理刑法死刑是否違憲，今行言詞辯論。死囚律師李宣毅表示表示阿嬤曾因遇劫死亡，媽媽痛哭「我沒有媽媽了」，進大學後仇恨之火因知識遭到解放，他思考每個人都是「子宮的天使」，但為何會變成罪大惡極的撒旦，犯罪成因才該被追殺，國家系統是否失能？

李宣毅說阿嬤的死讓他覺得要擁抱身邊的每一個人，不要用暴力回覆暴力。他說，創傷不會消失，創傷的狡詐需要國家來補救。

律師李念祖質疑死刑能增加嚇阻嗎？只能猜測，並說法律不允許人民報復，國家也不應該，應報只是「恣意」不理性，所謂「求其生而不可能」那也沒有給出非殺不可的原因。

李念祖表示，法官也沒有殺人他人的權利，人人平等，法官沒有否定人格、便人為物的高權，殺人絕對不是台灣價值。

李說，將劉邦的「殺人者死」觀念留到現在，但刑法殘酷，二千餘年殺心還卻還揮之不去。

李念祖的兒子、律師李劍非認為民調有偏差，國發會曾調查若廢死改成終身監禁，贊成廢死的比例就會降至51.8%。他認為廢除死刑的替代方案應精進，法國文豪雨果在1848年就留下「死刑是人類野蠻行為持有且永恆的標籤」，他要求憲法法庭應立即宣告死刑違憲，終結以暴制暴。

律師李宣毅主張廢死，他問「暴力的源頭是什麼？」應去處理那個源頭。圖／取自司法院影音網站
律師李宣毅主張廢死，他問「暴力的源頭是什麼？」應去處理那個源頭。圖／取自司法院影音網站

廢死 律師 憲法法庭 死刑 殺人

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