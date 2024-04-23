國內一成廢死派掌握話語權不成比例 大法官很會挑法庭之友？

八成多民意反對廢死，憲法法庭今仍就死刑是否違憲行言詞辯論，有學者、立法委員認此議題國內毫無共識，不該由司法決定，應尊重立法權。從憲法法庭許可的「法庭之友」來看，主張廢死的團體與法律人占了大多數，少數廢死支持者掌握了不成比例的話語權，國人能否接受憲法法庭參考「同質性極高」的法律人意見來判決，問題極大。

台灣廢除死刑推動聯盟出具意見書，聲稱國家不可妄自評斷人民的生命價值，不可介入處置人民的生命，反對死刑。廢死聯盟表示，自從受理死刑釋憲的消息公布之後或之前，大眾媒體已斷傳出負面臆測與各種恐嚇性的說法，立委輪流出來說應該由國會決定而非大法官決定，「若廢死賴清德崩盤、民進黨崩盤」。

廢死聯盟因此認為在輿論壓力與憲法法理之間，限縮合憲性解釋可能是「最具誘惑性的出路」，象徵性地為死刑制度加上一些條件，對人權團體有個交代，但是宣布死刑合憲又讓大多數人安心，感覺「大法官尊重民意」，如此折衷皆大歡喜，是「司法權的自制」，但他們「不以為然」。

廢死聯盟舉戒嚴時期為例，認為有些人只不過參加讀書會就被判死刑，而直要2003年前之後才不再有毒品案件被判死刑，再以江國慶案為例，指這是「赤裸裸的國家濫權殺人」。

國際特赦組織台灣分會也以法庭之友的身分提出意見書，指國際特赦組織反對一切死刑，沒有例外。它認為死刑侵犯生命權，極端殘忍、不人道，有辱人格，並指全球廢死趨勢勢不可擋，只有少數國家仍訴諸死刑，台灣承諾加入的「公民與政治權利國際公約」江廢除死刑作為保留死刑的國家所要實現的目標。基於此，國際特赦組織台灣分會促請憲法法庭宣告死刑違憲。

而人權公約施行監督聯盟除了主張廢死，甚至還認為「不得假釋之無期徒刑」，也違反罪責原則，是違反人性尊嚴保障要求的刑罰，亦為違憲的制度，不能當作死刑的替代方案。人約盟並說應報原則不是復仇原則，復仇不是應報正義，理由是復仇原則無法提供刑罰的正當性界限，就不可能是一種正義原則，也不可能是法律原則。