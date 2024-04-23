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又見職業軍人淪車手 法官「這原因」判緩刑
高雄林姓職業軍人於去年2月將名下2帳戶提供詐欺集團使用，至少兩度協助詐團將贓款提領轉交，後經劉姓、詹姓2受害人自覺受騙報警，經循線追查匯款流向，林男才因此被繩之以法；近日，橋頭地院依洗錢防制法判處林3月徒刑，併科罰金1萬2000元，緩刑2年。可上訴。
判決指出，林男分別在去年2月中，兩度提領出帳戶現金1萬9000元轉交詐團，經警查辦後，於檢方偵查及法院審理過程，均自白洗錢犯罪，依法得以減輕其刑。
橋頭簡易庭法官審酌，林並無前科，犯後已與劉、詹二人達成調解，願分期還款共3萬元，並獲二人具狀請求法官從輕量刑並給予緩刑，考量林身為職業軍人，月薪至少4萬，及其擔任車手的犯罪動機等，參以犯罪時距、手法，量處其刑。
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