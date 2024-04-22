死刑釋憲案言詞辯論 殉職警家屬：死刑存廢應尊重民意
憲法法庭明天將針對死刑釋憲案進行言詞辯論。台南殉職警員凃明誠大姐今天說，請政府正視被害人遺族的傷痛，不要知法玩法毀憲亂政。死刑存廢的問題影響的是全體國民，應由立法機關的民意代表來討論，「怎會是由被圈選欽定的極少數人來決定？」死刑不該是拿來作為政治輸誠沽名釣譽的工具。
凃明誠大姐表示，因為申請外役監寬鬆的申請辦法，加上外役監荒腔走板的管理，造成明誠因公遇襲而慘死，家中每個人的生活翻天覆地，日夜總是以淚洗面。他的弟弟只是認真執行公務，為民服務就被亂刀殘殺得體無完膚，「請問弟弟和同樣認真努力工作的曹瑞傑，兩人的人權、生命權何在? 」
凃明誠大姐說，目前刑事審理走到二審預備庭，一年半以來，每次檢辯攻防，圍繞著殺人兇手的人權、生命權打轉，這叫坐在庭下的受害者家屬情何以堪，在法院忍耐地聽著辯護律師的強行辯護，「這樣的折磨到底還要經歷多少次、刻蝕我們多久？」
凃明誠大姐指出，不同的家庭悲劇，同樣失去親人的痛苦，在其他死刑被告的刑民事審判庭中的受害者遺族身上侵蝕。而今憲法法庭即將召開死刑開庭言詞辯論，由檢察官與律師辯論，受害者家人卻沒有機會說明心聲、發表言論。
她說，根據法務部民調顯示，76.7%的民意不贊成廢死，死刑存廢應尊重民意，屬於立法權的範疇，憲法法庭作為違憲審查機關，不應該擴權取代立法權。
由37名待決死囚提出的死刑釋憲案，憲法法庭訂於23日上午10點開庭言詞辯論，死囚訴訟代理人、法務部等將到庭陳述意見、交互詰問，並邀請專家學者表達看法，討論死刑是否違憲等爭點。
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