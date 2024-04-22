裴祥泉遺產「家裡人一毛錢都不給」法院聽到了 邱瓈寬等獲上億確定

製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下上億遺產，裴的3名弟妹未獲遺產，質疑遺囑效力，提確認遺囑無效之訴，最高法院最終認定遺囑有效。圖／聯合報系資料照

製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉9年前以73歲之齡病逝，留下上億遺產，代筆遺囑交代分配給「楊胖30%，阿寬（邱瓈寬）30%，漢星公司員工20%...」，且「家裡人一毛錢都不給」，胞妹提告確認遺囑無效。一審認以遺囑欠缺3名適格見證人，代筆人也不適格，判遺囑無效，但台灣高等法院逆轉認遺囑有效，最高法院駁回手足上訴。

裴祥泉胞妹裴祥麟指哥哥2015年5月23日死亡，她與2名兄弟應繼承遺產，但辦理遺產稅申報時，發現邱瓈寬已以遺囑執行人身分辦過，這才發現哥哥在當年1月21日立有代筆遺囑，記載「公司的帳處理完了之後，剩下的分給楊胖（楊智明）30%，阿寬30%，漢星公司員工20%，剩下的20%，就給那些需要照顧的人，美政、娟娟、賴副總、阿照、小鄒、大包，還有平日善款也不要漏。」。

裴祥麟表示，遺囑見證人陳羿彣（兼代筆人）、謝雅玲、陳舜芳都是漢星員工，民法規定受遺贈人不得為遺囑見證人，遺囑的效力牽涉她應繼分或特留分數額，因此提告請求確認遺囑無效。

邱瓈寬說，恩師久病在床，預立遺囑時載明「我孤家寡人，沒家庭，也沒什麼好留戀的，家裡人一毛錢都不給」，他的手足在病危時才探視，他覺得虛假。邱瓈寬說，18歲就跟隨恩師，猶如親人，恩師在製作遺囑時，她並不在場，不知道遺囑內容。北院以遺囑製作有瑕疵，判無效。

邱女上訴，二審開庭期間，雙方就裴祥麟是否對裴祥泉有重大精神虐待侮辱爭執。裴女律師主張過年時，裴祥泉都會贈經濟狀況不好的妹妹10萬元紅包，若鬩牆怎麼可能還送禮；邱女律師稱多年來，外界根本不知道裴祥泉還有手足，他們是死者病危時才出來「虛情假意」。

高院認定裴祥泉製作遺囑時，為求遺囑能有效並得依遺願分配遺產，已將擔任遺囑見證人的陳羿彣、謝雅玲排除於受遺贈者之外。高院指出，不能漠視裴祥泉「家裡人一毛錢都不給」心願，反使遺產全歸法定繼承人取得，因此判遺囑有效，邱瓈寬勝訴。

裴祥泉的這回換裴祥泉的手足上訴，最高法院維持二審見解，判上訴駁回確定。