書記官敗血症肝腎衰竭過世 靠北書記官開放填寫最喜歡、討厭合作法官
士林地院法官李昭然因工作壓力大身亡，臉書「靠北書記官」4月20日晚間貼文指出，書記官遭到職場不法侵害的聲音，不該被埋沒，台中地方法院蕭一弘法官指出，某法院書記官，疑配屬工作壓力過大的法官，過度勞累，發作蕁麻疹、三次發燒住院，敗血症併肝腎衰竭過世。貼文開放填寫「書記官最喜歡/最討厭合作的法官」google表單，統計結果交司法院，並在粉專公布結果。
臉書「靠北書記官」今貼文指出，台中地方法院蕭一弘法官私訊小編「某法院書記官，疑似配屬工作壓力過大的法官，過度勞累，發作蕁麻疹、三次發燒住院，敗血症併肝腎衰竭過世，過世時，小孩出生才八個月。」
貼文指出，蕭法官希望能喚醒其他法官，對書記官工作環境的重視，提供google表單，鼓勵大家踴躍填寫，統計到5月20日午夜12時。屆時蕭法官會提供給司法院，統計數字，要求司法院慎重面對，粉專也會公佈統計結果。
貼文提及，李法官的悲劇，我們都萬般不捨，但是書記官遭到職場不法侵害的聲音，明明不遑多讓，卻始終被埋沒、被掩蓋，許多法官、檢察官，都樂於協助書記官，讓我們一起把書記官的聲音，傳出去。
google表單「書記官最喜歡/最討厭合作的法官」顯示「紀念苗栗地院少年庭陳政伸書記官」。
表單問題如下：
請寫出您最喜歡合作的三名法官(為避免同名同姓之混淆,請註明該法官任職之法院)
請寫出您最討厭合作的三名法官(含任職法院)
請具體說明您喜歡與該法官共事的原因
請具體說明您討厭與該法官共事的原因
您希望法官如何改進,當書記官的好夥伴?
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