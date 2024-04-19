台積前工程師龐氏騙局吸金65億 投資客皮箱裝千萬現鈔...檢調咋舌

台積電林姓前工程師離職後成立翔勝不動產投資公司，一邊向中小企業放貸收利息，再和投資人佯稱年利息高達18％，5年吸金65億8000多萬元，後因發不出利息，被害人才驚覺根本是龐氏騙局。檢調去年底搜索扣押林名牌包、特斯拉及賓士車，偵結依銀行法等罪嫌起訴林及同夥共12人。

據了解，林男自五專考上護理系後，又苦讀率錄取頂尖大學光電所並台積電當工程師，離更掌握產業界、金融界人脈成立投資公司吸金，林為規避金流遭查，要求旗下業務和投資客以現金交易，不少人被話術欺騙，就拖著行李箱裝數千萬元交付，連憑證也僅是1張本票，離譜行徑連檢調都咋舌。

全案經台中地檢署檢察官王亮欽指揮偵辦，查出林男（39歲）2017年成立1間二手車買賣公司，並向民間人士籌資，要放貸給有資金需求的中小企業，企圖從中牟利，並由同夥找土地代書、會計師或金融業者接洽中小企業，由林放貸後收取利息。

林自放貸業務大賺後引發國稅局注意，連黑道都覬覦，林將公司解散後2019年再成立翔勝不動產投資公司，並設在台中七期商辦大樓，並由何姓同夥擔任唯一股東、名義負責人，實際由林操縱、指揮公司，再招攬前公司9名業務擔任主管。

檢調查出，翔勝旗下的業務會向外界宣稱公司經營金融業，會放貸給有資金需求的中小業務，並收取每月3.5％至4.5％利息，投資人若願意出資，每月也可領到本金的1％至1.5％利息，換算年息高達12％至18％，還能隨時贖回本金。

翔勝的業務取得投資人款項後，再逐層上繳並由公司開立本票給投資人、按月分配利息，而林男對於主管、上下層業務的抽佣比例，依據招攬投資款項，可各領到2.25％、1.7％、1.3％、0.9％及0.5％報酬。

檢調統計，林男2017年1月至2023年11月間，共吸金高達65億8865萬元，估計全台有4380位投資人受害，全案經雲林縣調查站報請指揮，2023年12月20日赴翔勝公司搜索。

檢方指出，國內金融機構1月期至3年期平均存款年利率介於0.975％至1.467％，翔勝卻向投資人聲稱每月年利率12％至18％，其藉投資名義吸金，並約定給付和本金顯不相當利息。