快訊

星巴克「買一送一」連3天！網友開心：終於跨周末

天王星「歐膩」貓咪深夜奇蹟尋獲 網封躲貓貓冠軍

陽明交大牽動中興、嘉大命運？學界：6年內不會新設中醫系

懶得換尿布竟綁3歲兒陰莖 單親父判2年6月刑定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

莊姓男子離婚後獨自照顧3歲大的兒子，因懶得換尿布，竟拿線繩綑綁兒子陰莖，幼兒園老師發現男童陰莖瘀傷腫脹，通報高雄市家庭暴力暨性侵害防治中心。高雄地院依成年人故意對兒童犯傷害罪判莊2年6月徒刑，二審維持原判決，最高法院駁回莊上訴定讞。

莊因毒品、過失傷害、肇事逃逸等案服刑，2020年1月出獄，向已分居的妻子接回3歲兒子照顧，妻子偶爾探視。

同年4月20日，男童到幼稚園上課，老師換尿布發現陰莖瘀傷，社工帶男童驗傷，醫師診斷陰莖從根部起瘀青腫脹，傷勢延伸整個下體，推測是外物或外力造成，應是繩子或橡皮筋束縛。

男童疑因缺乏照顧而有發展遲緩現象，無法清楚回答是被誰弄傷。社工詢問莊姓男子，他聲稱外出買毒品，找兩名友人到家裡照顧兒子，懷疑是友人拿繩子、橡皮筋綁兒子下體。檢方不採信，依成年人故意對兒童犯傷害罪起訴。

雄院審理時，莊仍否認施虐，律師指莊與兒子感情很好，不可能做這種事。生母出庭稱，案發前幾天探視兒子、包尿布時，莊說「那兩包尿布用完，就不會幫你買尿布」，她懷疑前夫見兒子尿褲子，而用繩子綁陰莖；社工稱，莊剛接回兒子時感情親暱，案發當天男童一直抱住社工，不敢看父親，恐懼明顯。

雄院認定莊僅為幫兒子「戒尿布」，拿線繩綁下體，導致兒子到了5歲仍不像同齡男童具勃起生理反應，17歲前要接受定期追蹤檢查，手段殘暴且極其危險，犯後態度不佳，判他2年6月徒刑。

莊不服一審判決而上訴。高雄高分院認為，社工曾表示莊在社工詢問男童傷勢時，反覆說是小孩自己抓傷的，後來還動怒、拿安全帽作勢打人罵「不然妳是要怎樣？」莊的舉止不合常理，甚為可疑。

高雄高分院認為男童的傷勢沒完全復原，需要持續追蹤，而莊始終否認犯行，沒有反省之意，判2年6月徒刑妥適。最高法院認同二審見解，駁回上訴確定。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

莊姓男子離婚後獨自照顧3歲大的兒子，因懶得換尿布，竟拿線繩或橡皮筋綑綁兒子陰莖，一、二審依成年人故意對兒童犯傷害罪判莊2年6月徒刑，最高法院駁回莊上訴定讞。示意圖／Ingimage
莊姓男子離婚後獨自照顧3歲大的兒子，因懶得換尿布，竟拿線繩或橡皮筋綑綁兒子陰莖，一、二審依成年人故意對兒童犯傷害罪判莊2年6月徒刑，最高法院駁回莊上訴定讞。示意圖／Ingimage

家庭暴力 小孩 社工

延伸閱讀

金牌搏擊教練酒杯下藥...迷昏女同學趁機舔下體 最終判關3年10月

姊弟戀！47歲男戀58歲3孩單親母被分手 闖前任家搞破壞下場曝光

控夫不顧她工作累…每晚檢查下體逼歡愛 南投女離婚敗訴

小姐到金錢豹上班第四天...慘遭酒客強摸下體嚇到崩潰

相關新聞

法官之死／法官協會今頭七發起白花運動 士院同步繫黃絲帶

士林地方法院法官李昭然上周墜樓身亡今頭七，中華民國法官協會將在今午12時發起「白花追思運動」，建議法官在各所處法院大門口...

影／白花運動...法官李昭然的老師獻祝禱文 王梅英：所信的道已守住

士林地方法院法官李昭然墜樓，法官協會今發動「白花運動」，台北地方法院多名法官在川堂耶誕樹獻上花與卡片；院長王梅英與李昭然...

影／「5條通」男躲藏半年 耐不住邀約KTV歡唱被南警逮正著

台南23歲黃姓男子去年11月起陸續因妨害秩序、詐欺及洗錢防制法等5案，陸續遭台南、高雄等院檢發布通緝。他低調躲藏數月，昨...

懶得換竟綁3歲兒雞雞「戒尿布」害瘀腫 單親父判2年6月刑定讞

莊姓男子離婚後獨自照顧3歲大的兒子，因懶得換尿布，竟拿線繩綑綁兒子陰莖，幼兒園老師發現男童陰莖瘀傷腫脹，通報高雄市家庭暴...

持刀殺死酒店小姐還性侵不想讓國民法官審 北院裁定駁回

男子陳冠霖2023年3月持水果刀刺殺酒店小姐致死、性侵得逞，台北地檢署依殺人等罪起訴陳，案件進入國民法官審理程序，陳的律...

「神鬼女會計」搞台北律師公會 A走6098萬判7年刑定讞

有律師界「神鬼女會計」稱號的台北律師公會前會計李雪琴，利用處理財務機會侵占公款，台北地方法院依業務侵占罪判她4年徒刑。檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。