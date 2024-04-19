懶得換尿布竟綁3歲兒陰莖 單親父判2年6月刑定讞

莊姓男子離婚後獨自照顧3歲大的兒子，因懶得換尿布，竟拿線繩綑綁兒子陰莖，幼兒園老師發現男童陰莖瘀傷腫脹，通報高雄市家庭暴力暨性侵害防治中心。高雄地院依成年人故意對兒童犯傷害罪判莊2年6月徒刑，二審維持原判決，最高法院駁回莊上訴定讞。

莊因毒品、過失傷害、肇事逃逸等案服刑，2020年1月出獄，向已分居的妻子接回3歲兒子照顧，妻子偶爾探視。

同年4月20日，男童到幼稚園上課，老師換尿布發現陰莖瘀傷，社工帶男童驗傷，醫師診斷陰莖從根部起瘀青腫脹，傷勢延伸整個下體，推測是外物或外力造成，應是繩子或橡皮筋束縛。

男童疑因缺乏照顧而有發展遲緩現象，無法清楚回答是被誰弄傷。社工詢問莊姓男子，他聲稱外出買毒品，找兩名友人到家裡照顧兒子，懷疑是友人拿繩子、橡皮筋綁兒子下體。檢方不採信，依成年人故意對兒童犯傷害罪起訴。

雄院審理時，莊仍否認施虐，律師指莊與兒子感情很好，不可能做這種事。生母出庭稱，案發前幾天探視兒子、包尿布時，莊說「那兩包尿布用完，就不會幫你買尿布」，她懷疑前夫見兒子尿褲子，而用繩子綁陰莖；社工稱，莊剛接回兒子時感情親暱，案發當天男童一直抱住社工，不敢看父親，恐懼明顯。

雄院認定莊僅為幫兒子「戒尿布」，拿線繩綁下體，導致兒子到了5歲仍不像同齡男童具勃起生理反應，17歲前要接受定期追蹤檢查，手段殘暴且極其危險，犯後態度不佳，判他2年6月徒刑。

莊不服一審判決而上訴。高雄高分院認為，社工曾表示莊在社工詢問男童傷勢時，反覆說是小孩自己抓傷的，後來還動怒、拿安全帽作勢打人罵「不然妳是要怎樣？」莊的舉止不合常理，甚為可疑。

高雄高分院認為男童的傷勢沒完全復原，需要持續追蹤，而莊始終否認犯行，沒有反省之意，判2年6月徒刑妥適。最高法院認同二審見解，駁回上訴確定。

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