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性侵同居人9歲女稱「以後給別人用不如先用」 惡狼判18年定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

鄒姓男子在同居人的女兒9歲時，趁女童睡覺時性侵，他食髓知味，之後不顧女童抗拒，仍強行性交、猥褻多次，甚至還透過通訊軟體寫下粗鄙穢亂露骨、含性交的字句給女童。桃園地院依對兒童乘機性交、強制性交、強制猥褻等罪判他18年徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

被害女童現年15歲，2018年4月至6月間，她和母親一同到鄒的租屋處同居，但女童睡覺時曾兩度遭褪去褲子，對方先舔舐她下體後性侵。後來鄒變本加厲，不管女童推擋，仍再強制性交1次；同居期間，女童明確要鄒「不要碰我」，但鄒仍常伸出鹹豬手撫摸她的屁股，前後達5次之多。

被害人事後向桃園市警婦幼警察隊報案，桃園地檢署偵結後起訴鄒。鄒不否認曾和這對母女同居過，但否認對兒童有任何不當舉止，辯稱女童都在她媽媽身邊，「不會有1分鐘留在家裡跟我在一起」。

桃院調查，女童的母親因鄒毆打女兒而和他互毆，之後搬離鄒的中壢租屋處。女童表示，她平時都睡在地上，有天鄒趁她睡覺時跑來脫掉她的內褲，並用他尿尿的地方插進她尿尿的地方，她很害怕、很不舒服，但不敢大叫。她說，媽媽因睡得很熟，都沒醒過來。

母親則說，鄒曾說「反正妹妹以後也是要給別人用，不然現在給我用」、「肥水不落外人田」，她因案被關，女兒被社會局安置，女兒跟社工揭密她才知此事。桃院認為女童當時才9歲，鄒利用她年紀小而逞慾，嚴重戕害女童身心，判他18年徒刑。

一審宣判後， 鄒姓男子和檢察官皆上訴。檢察官表示，鄒還傳送「嘴巴要打開全部吃下去哦，媽媽早回去了，拜拜」、「妳也很包廂雜女，每天自己偷偷自淫......」等穢亂字眼的訊息給被害人，不應減刑。鄒則說他和前同居人達成和解，除應依刑法第57條規定減刑，還應依第59條「情堪憫恕」條款減刑。

台灣高等法院指出，被害人透過社工表示不願意和解，也不同意母親代表她洽談和解，且從和解書來看，女童母親「無條件宥恕」鄒的犯行，罔顧自己女兒的受害情狀，難以成為減刑的理由。

高院認為一審量刑允當，檢方和鄒的上訴無理，皆駁回。最高法院認同高院見解，駁回上訴確定。

一名9歲女童遭母親同居人性侵、猥褻，惡狼遭判18年徒刑。圖／聯合報系資料照片
一名9歲女童遭母親同居人性侵、猥褻，惡狼遭判18年徒刑。圖／聯合報系資料照片

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