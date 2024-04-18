學者：現在辯論廢死 風險太高

憲法法庭將辯論死刑存廢，被害人家屬質疑「誰在乎被害人的人權？」。圖為六年前華山分屍案家屬和民眾為死者辦理追思。本報資料照片 憲法法庭四月廿三日將辯論死刑存廢，有學者認為，社會安全網破洞未補，相關制度不周延，現今討論廢死與否，過於倉促，風險太高。但有學者直指，死刑牴觸人性尊嚴，是一種授權過於空泛的國家權力，也有人主張應限縮死刑適用範圍。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎指出，台灣至今對廢死毫無配套措施，且社會安全網千瘡百孔，倉促廢死恐會雪上加霜，讓整個系統崩解，社會和全體國人得承擔後果；他認為，死刑仍有存在的必要性，寧可備而不用，有宣示、嚇阻的效果也好。

王伯頎說，外國學者針對死刑存廢做過研究，發現每處決一個死刑犯，可以挽救三至十八條人命，潛在犯罪者會安分一點；美國喬治亞州艾默里大學研究發現，每執行一件死刑，可嚇阻十八件凶殺案；休士頓大學二○○六年研究伊利諾州二○○○年暫緩死刑後，約四、五年間凶殺案增加一五○件，顯示加速死刑執行可強化嚇阻效果。

不過，台大教授顏厥安認為，死刑是殘酷不人道的刑法，牴觸人性尊嚴，是一種授權過於空泛的國家權力，基於自由民主憲政秩序考量，應完全禁止。

開南大學教授鄭善印雖認為死刑制度合憲，但宜限縮，例如限定在剝奪生命的重大犯罪上。因死刑有不可回復性，或有誤判可能，應多一些配套措施，但定讞後不宜再多出延遲執行的救濟程序，否則司法難獲國人信任。

中正大學教授賴擁連則指出，民選政府不能逆行倒施、反民意而為，否則將被民意唾棄。

台灣日本刑事法研究學會理事長林裕順指出，廢除死刑是台灣不得不面對的問題，極重的刑罰無法解決犯罪問題，死刑也存有先天性矛盾，即要求人民不能殺人，但國家卻可以殺人，且死刑也讓冤案沒有平反機會。

林裕順認為，應用審議式民主方式形成決策，透過人民參與審判，讓大眾深入了解司法、死刑，再決定個案是否需要判死。他指出，國家和政府沒有做好溝通，即討論死刑存廢步驟太快、風險太高。