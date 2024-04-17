法官之死／落實許宗力建議 台中地院內部公告：全院半天公假看美展

士林地院李姓法官因工作壓力過大墜樓，引爆基層法官對司法過度剝削怒火，司法院長許宗力走訪士院提醒法官注意身心、參加戶外活動，但一席「不要整天綁在辦公室」話語挨批不食人間煙火；台中地院內部今公告，給全院同仁上班日公假半天，赴美術館看展覽，盼舒緩法官們壓力。

根據台中地院今內部公告，中院院長邱志平指示人事室即日起繼續辦理第二次生活美感舒壓活動，讓中院全體同仁利用上班日公假半天（4小時）前往國立台灣美術館參觀展覽，在生活中體認美感，培養藝術即生活的概念，同時舒緩同仁工作壓力。

公告也要各位庭長、審判長轉知各法官，踴躍相約利用上班日半天的時間，前往國美館（周一休館）走走並參觀展覽，放鬆一下心情。

有法官指出，中院自去年起開始舉辦該活動，給予法院內員工半天公假外出散心，今年初也舉辦第二次，不少人都利用開庭空檔去看美展。這次因士院李姓法官不幸事件，中院持續辦理、關心法官及員工身心，多了半天公假可以外出走走。

多數法官肯定中院院長的決定，坦言不是每個法院首長都願意舉辦活動，多得是極度怕事，只追求結案數字而不在乎基層的長官，中院多出4小時公假時間，讓法官自由選擇是否外出去看展，也算聊勝於無。

也有法官認為，整理司法審判環境惡化，冰凍三尺非一日之寒，每個月海量的案件一再倒進來，如何能兼顧身心又壓低未結案量，盼望司法高層別只是叫法官出去外面走走，因為放完半天假回來還是得面對堆積如山的卷宗。

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