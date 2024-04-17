2類電信助詐團 NCC前委員捲入

NCC前委員蕭祈宏。圖／擷自NCC官網 三家二類電信公司被控販售「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡給詐騙集團，雲林地檢署查獲陳姓男子等五名電信業者依詐欺等罪起訴，查出國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）前委員蕭祈宏被其中一家公司聘為顧問，經查未涉詐，但違反「旋轉門條款」，依公務員服務法起訴。ＮＣＣ表示，震驚與高度遺憾，全力配合調查。

詐團車手張姓男子去年四月在雲林面交取款落網，檢警調發現詐團使用黑莓卡、比特卡上網轉帳贓款，追出台北、新北市三家二類電信公司販售漫遊網卡給詐團，稱「吃到飽，配三組虛擬，台灣號碼。…二年內可開通使用，方便囤貨安全無慮，吃到飽與號碼完全分開，不易追蹤，三角ＩＰ位置也無法被掌握…過期二個月內都可以續卡。」三年多獲利六點三億元，並逃漏稅三千萬元。

檢方指揮搜索三家二類電信公司、七家通訊行等，查扣網卡二萬七千張、現金九百萬元，拘提陳姓男子等五名電信業者及詐團成員共廿五人，去年十二月依加重詐欺罪、洗錢防制法起訴其中廿二人。

檢方比對從二類電信公司查扣資料，查出ＮＣＣ前委員蕭祈宏被其中一家聘為顧問，負責提供經營及專業技術的業務諮詢，協助與ＮＣＣ電信事業營運管理人員及中華電信公司人員接洽，審閱提出供ＮＣＣ審核的文件，讓該公司順利執行事務及通過ＮＣＣ行政稽查。

蕭去年六月至今年三月任職顧問，提供兒子的銀行帳戶，每月向該公司領取美金一千五百至一千六百元（約台幣五萬元），共領得約五十萬元。檢方今年三月十二日傳喚蕭，訊後命五十萬元交保。

蕭曾任ＮＣＣ祕書室主任兼發言人，二○二○年八月擔任ＮＣＣ委員，二○二二年七月卸任。檢方未查出他涉詐，不過依規職職三年內，不得擔任與離職前五年內職務直接相關的營利事業董事、監察人、經理、執行業務的股東或顧問等職務，涉違旋轉門條款，本月十日依違反公務員服務法起訴。

檢警偵辦過程發現，二類電信業者向大陸電信業者引進國際電路配置系統，提供向國內五大電信業者申請的企業門號，俗稱「軟號」，供大陸電信業者隨機配置網卡，成防詐漏洞。